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Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Πάκσι με 2-1 εκτός έδρας στο επίσημο ντεμπούτο του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο της ομάδας.
- Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ του Βας στο 41ο λεπτό, ενώ ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 56ο λεπτό.
- Η Πάκσι μείωσε στο τελικό 2-1 με πλασέ του Μπόντε στο 71ο λεπτό, διατηρώντας τις ελπίδες της για τη ρεβάνς.
- Η επαναληπτική αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα στο ΟΑΚΑ, όπου ο νικητής θα προκριθεί στην επόμενη φάση του Conference League.
Νικηφόρο ήταν το επίσημο ντεμπούτο του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τους “πράσινους” να επικρατούν με 2-1 εκτός έδρας της Πάκσι και να είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση των προκριματικών του Conference League.
Ο Βας με αυτογκόλ άνοιξε το σκορ για τους “πράσινους”, ο Αντίνο μετά από ένα πολύ καλό τέταρτο στην επανάληψη έκανε το 2-0, για να γράψει το τελικό 2-1 ο Μπόντε με πλασέ στο 71′. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη σε μια εβδομάδα από σήμερα στο ΟΑΚΑ. Στον επόμενο γύρο δηλαδή η ομάδα του Νίστρουπ θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ 1948 και Σπάρτακ Τρνάβα.
Στο 2ο λεπτό ο Σάμπο πήρε την πρώτη κεφαλιά μετά από κόρνερ και στη συνέχεια ο Λεντσέρ αστόχησε με νέα κεφαλιά. Στο 8’ ο Γιάγκουσιτς έκανε το πλασέ, η μπάλα κόντραρε και στρώθηκε στον Αντίνο, εκείνος έκανε νέο σουτ αλλά και πάλι η μπάλα βρήκε σε σώματα.
Στο 9’ το σουτ του Βίντεκερ έφυγε λίγο έξω ενώ στο 18’ το σουτ του Λέντσερ είχε την ίδια τύχη και στο 19’ ο Κόβατσικ απέκρουσε δύσκολα το διαγώνιο πλασέ του Αντίνο.
Στο 29’ ο Τεττέη δεν βρήκε την μπάλα για λίγο, έπειτα από γύρισμα του Κυριακόπουλου και στο 41’ ο Ζαρουρί σέντραρε από δεξιά και ο Βας πέτυχε αυτογκόλ, για το 0-1.
Στο 49’ ο Αντίνο πέρασε κάθετα στον Τεττέη αλλά εκείνος αστόχησε, όντας ολομόναχος με τον Κόβατσικ και στο 53’ ο Τσέριν άλλαξε με το Τεττέη, πλάσαρε από το πέναλτι αλλά ο Βας έσωσε με τάκλιν.
Και στο 56’ μετά από λάθος διώξιμο παίκτη της Πάκσι, ο Αντίνο βγήκε φάτσα με τον Κόβατσικ και τον πλάσαρε σωστά, για το 0-2. Ο επόπτης σήκωσε το σημαιάκι για οφσάιντ, αλλά ο διαιτητής πήρε πάνω του τη φάση και μέτρησε το γκολ.
Η Πάκσι δεν υπήρχε στο γήπεδο και στο 58’ ο Τεττέη πάτησε περιοχή κι έκανε το σουτ, αλλά ο Κόβατσικ έβγαλε σε κόρνερ και στο 60’ ο Γιάγκουσιτς βρέθηκε ολομόναχος με τον γκολκίπερ των Ούγγρων, αλλά κατάφερε να αστοχήσει κ ενώ είχε δίπλα του και τον Τεττέη.
Στο 64’ μετά από γέμισμα από δεξιά, ο Πένια έχασε την μπάλα, ο Μπόντε έκανε το γύρισμα από το πέναλτι αλλά σημάδεψε το δοκάρι και στο 68’ η Πάκσι έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, σε κεφαλιά του Ζέκε.
Η Πάκσι είχε ανεβάσει απόδοση και στο 71ο λεπτό ο, 40χρονος, Μάικλ Μπόντε, έκανε το 1-2, με φοβερό πλασέ μέσα από την περιοχή. Μάλιστα στο 72’ ο Πένια έβγαλε το σουτ του Πέτο και στο 79’ οι Μαγυάροι φώναξαν για πέναλτι, σε πέσιμο του Χόρβαθ.
Στο 80’ ο Κόβατσικ έβγαλε με τα πόδια το σουτ του Πελίστρι από δεξιά και στο 85’ απέκρουσε και το σουτ του Κυριακόπουλου ενώ στο 90+3′ είπε όχι και σε σουτ του Ραστόντερ.
ΠΑΚΣΙ: Κόβατσικ, Σεκσάρντι (46’ Γκιόρφι), Βας, Σάμπο, Λεντσέρ (81’ Κούζμα), Βίντεκερ, Μπάλογκ, Ζέκε, Παπ (61’ Μπόντε), Χαν (61’ Πέτο), Σάλαϊ (61’ Χόρβαθ).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Τουμπά, Τσάπρας, Τσέριν (64’ Τσιριβέγια), Καμαρά, Γιάγκουσιτς (79’ Κοντούρης), Αντίνο (69’ Παντελίδης), Ζαρουρί (69’ Πελίστρι), Τεττέη (65’ Ραστόντερ)