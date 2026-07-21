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Η ένταση προκλήθηκε όταν η κοπέλα δήλωσε πως σκοπεύει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Ο γιος του ιερέα υποστήριξε τη σύντροφό του και αποχώρησε μαζί της από το οικογενειακό σπίτι μετά το περιστατικό.

Οι γονείς της νύφης εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά διεκδικώντας αποζημίωση για τη ζημία που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν.

Ο ιερέας υποστηρίζει πως δεν εμπόδισε τον γάμο, αλλά απλώς αρνήθηκε να τελέσει ο ίδιος το θρησκευτικό μυστήριο.

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Ιερέας φέρεται να αρνήθηκε να τελέσει τον γάμο του γιου του όταν η μέλλουσα νύφη δήλωσε ότι έχει πρότυπο την Ιωάννα Τούνη

Μια ασυνήθιστη οικογενειακή διαμάχη, με επίκεντρο την επαγγελματική επιλογή της μέλλουσας νύφης με «μήλο της έριδος» την Ιωάννα Τούνη, βλέπει το φως της δημοσιότητας μέσα από δημοσίευμα του ekklisiaonline.gr.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «λογοδοσίας», της πρώτης συνάντησης των δύο οικογενειών, όπου ο ιερέας –πατέρας του γαμπρού– φέρεται να ευλόγησε τις βέρες του ζευγαριού και να συμφώνησε στην τέλεση του γάμου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τα τέλη του καλοκαιριού.

Η ένταση, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, προκλήθηκε σε μεταγενέστερο οικογενειακό τραπέζι, όταν η μέλλουσα νύφη, απόφοιτη σχολής αισθητικής, ανέφερε ότι σκοπεύει να ασχοληθεί με την προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου. Εξηγώντας τη δραστηριότητά της, φέρεται να ανέφερε πως έχει ως πρότυπο την Ιωάννα Τούνη, την οποία χαρακτήρισε «δυναμική γυναίκα».

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ιερέα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν εγκρίνει τη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή και γνωστοποίησε πως δεν προτίθεται να τελέσει ο ίδιος τον γάμο του ζευγαριού.

Ο γιος του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τάχθηκε στο πλευρό της συντρόφου του και αποχώρησε μαζί της από το σπίτι, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του πατέρα του.

Σύμφωνα με όσα είπε ο γιος στο εκκλησία online, «Εφυγα αμέσως από το σπίτι ακολουθώντας την 26χρονη κοπέλα μου η οποία ήταν πληγωμένη, δεν περίμενε την αντίδραση αυτή από τον πατέρα μου χωρίς λόγο και αιτία΄».

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι οι γονείς της νύφης εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά, επικαλούμενοι τις διατάξεις περί προσυμβατικής ευθύνης (άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα), διεκδικώντας αποζημίωση για τη ζημία που, όπως υποστηρίζουν, υπέστησαν.

Από την πλευρά του, ο ιερέας φέρεται να απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν εμπόδισε το ζευγάρι να παντρευτεί, αλλά απλώς αρνήθηκε να τελέσει ο ίδιος το μυστήριο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο ενήλικες που μπορούν να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις.