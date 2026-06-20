Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκαριστικές καταγγελίες τεσσάρων γυναικών έρχονται στο φως καθώς οι ίδες περιγράφουν πώς υπέστησαν βιασμό, σεξουαλικές κακοποιήσεις και απόλυτο έλεγχο πάνω στις ζωές τους από πρώην αρχιμανδρίτη, τον οποίο για χρόνια οι οικογένειές τους θεωρούσαν πνευματικό καθοδηγητή.

Οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι ο πρώην αρχιμανδρίτης είχε αποκτήσει τέτοια επιρροή στις οικογένειές τους, ώστε κανείς να μην αμφισβητεί τις αποφάσεις του. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως λένε, ο φόβος, η σιωπή και η τυφλή υπακοή άνοιξαν τον δρόμο για όσα ακολούθησαν, με τις ίδιες να καταγγέλλουν ακόμη και βιασμό από έναν άνθρωπο που παρουσιαζόταν ως πνευματικός πατέρας.

Advertisement

Advertisement

«Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι μας λέγανε ότι θα πρέπει να κάνουμε υπακοή γιατί η υπακοή σώζει, ότι ο πνευματικός είναι, στη θέση του Θεού», περιγράφει μία από τις γυναίκες. Όπως αναφέρουν, από μικρή ηλικία μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον όπου ο λόγος του πνευματικού θεωρούνταν νόμος και η αμφισβήτηση ισοδυναμούσε με απομάκρυνση από τον Θεό.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο πρώην αρχιμανδρίτης είχε λόγο σχεδόν για τα πάντα. Από τα οικονομικά των οικογενειών μέχρι τους γάμους των νέων ανθρώπων της ενορίας. Όπως αναφέρουν, υπήρχαν συγκεκριμένα πρόσωπα που αναλάμβαναν να προτείνουν ποια αγόρια θα παντρευτούν ποιες κοπέλες, πάντα με την τελική έγκριση του ίδιου. Παράλληλα, οι οικογένειες κατέβαλλαν κάθε μήνα χρηματικά ποσά, ανάλογα με τα εισοδήματά τους.

Οι ίδιες περιγράφουν στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα» ένα περιβάλλον γεμάτο αυστηρούς κανόνες. Τα κορίτσια έπρεπε να φορούν μακριά ρούχα από μικρή ηλικία, ενώ οι φιλίες εκτός ενορίας αντιμετωπίζονταν με καχυποψία. Όπως καταγγέλλουν, τους έλεγαν ότι οι πραγματικοί φίλοι έπρεπε να βρίσκονται μόνο μέσα στον κύκλο της ενορίας και ότι οι σχέσεις με παιδιά από το σχολείο μπορούσαν να τις απομακρύνουν από τον δρόμο του Θεού.

«Μας προέτρεπαν να μην μιλάμε στους γονείς μας για ό,τι συμβαίνει στον ναό, γιατί τους επηρεάζουμε αρνητικά, τους διώχνουμε από τον Θεό, από τον δρόμο του Θεού, γιατί τους σκανδαλίζουμε», αναφέρει μία από τις καταγγέλλουσες. Όπως υποστηρίζουν, ο πρώην αρχιμανδρίτης ζητούσε να ενημερώνεται ο ίδιος για όσα συνέβαιναν μέσα στις οικογένειες, ενώ αποθάρρυνε την επικοινωνία μεταξύ των μελών τους.

«Μετά την πλύση εγκεφάλου ήρθε η κόλαση», λέει χαρακτηριστικά μία από τις γυναίκες, περιγράφοντας ότι τότε δεν αντιλαμβάνονταν την πραγματική διάσταση των γεγονότων. Σύμφωνα με τις ίδιες, στη συνέχεια ακολούθησαν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, ασέλγειας και βιασμών, που σημάδεψαν καθοριστικά τη ζωή τους.

Οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι άτομα από το στενό περιβάλλον του πρώην αρχιμανδρίτη πιθανόν γνώριζαν τι συνέβαινε, χωρίς να παρεμβαίνουν. Σήμερα δηλώνουν ότι αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους και έχουν καταθέσει μήνυση στην Εισαγγελία Αθηνών, ζητώντας δικαιοσύνη και προστασία ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα.