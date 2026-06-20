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Η κατηγορούμενη είχε πλήρη διαύγεια και συνείδηση κατά τη διάπραξη των πράξεων της, σύμφωνα με την εισαγγελική έκθεση.

Η Εισαγγελέας επισημαίνει ότι η 25χρονη επέλεγε ευάλωτα θύματα για να επιβληθεί και να ικανοποιήσει την ανάγκη της για κυριαρχία.

Η ίδια η κατηγορούμενη, η οποία παραμένει προφυλακισμένη, είχε αναφέρει στην ομολογία της ότι θόλωνε κατά τη διάρκεια των εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εισήγηση, η δράστιδα απολάμβανε τον απόλυτο έλεγχο πάνω στα ανυπεράσπιστα θύματα της χωρίς να αισθάνεται καμία ενοχή.

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Στην εισαγγελική πρόταση για την πρώτη δικογραφία σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, για τις δολοφονίες τριών μωρών και μία απόπειρα, περιγράφεται ο τρόπος που λειτουργούσε η γυναίκα αυτή, σε βάρος ανυπεράσπιστων πλασμάτων, μεταξύ των οποίων και τα δύο δικά της παιδιά.

Όπως δημοσιεύει το patrisnews, η Εισαγγελέας προτείνει για την Ειρήνη Μουρτζούκου να καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ενώ τονίζει ότι η γυναίκα είχε πλήρη διαύγεια και συνείδηση, κατά τις φρικτές πράξεις που κατηγορείται ότι έκανε.

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«Δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα και αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας της επιβολής και τελικά της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της για αυτό και επιλέγει ευάλωτα θύματα, δηλαδή από τη μία μεριά ανυπεράσπιστα βρέφη ανίκανα να αντισταθούν χωρίς καμία διάκριση ούτε δηλαδή όταν πρόκειται για τα δύο παιδιά που γέννησε η ίδια με τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν οι φυσιολογικές συναισθηματικές ανταλλαγές και από την άλλη τη νεαρή σύντροφό της».

«Κάθε φορά θόλωνα» είχε πει στην ομολογία της η 25χρονη κατηγορούμενη που είναι προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού για τις δολοφονίες των δύο μωρών της και του μωρού της κουμπάρας της.

«Οι πράξεις της αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι απολάμβανε τα θύματά της ,έρμαια στα χέρια της χωρίς καμία ενοχή» σύμφωνα με την Εισαγγελέα.

«Δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα και αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας της επιβολής και τελικά της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της για αυτό και επιλέγει ευάλωτα θύματα, δηλαδή από τη μία μεριά ανυπεράσπιστα βρέφη ανίκανα να αντισταθούν χωρίς καμία διάκριση ούτε δηλαδή όταν πρόκειται για τα δύο παιδιά που γέννησε η ίδια με τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν οι φυσιολογικές συναισθηματικές ανταλλαγές και από την άλλη τη νεαρή σύντροφό της».

«Κάθε φορά θόλωνα» είχε πει στην ομολογία της η 25χρονη κατηγορούμενη που είναι προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού για τις δολοφονίες των δύο μωρών της και του μωρού της κουμπάρας της.

«Οι πράξεις της αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι απολάμβανε τα θύματά της ,έρμαια στα χέρια της χωρίς καμία ενοχή» σύμφωνα με την Εισαγγελέα.