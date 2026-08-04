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Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ οι Ολλανδοί ανέβασαν την απόδοσή τους και έγιναν πιο απειλητικοί στο δεύτερο μέρος.

Ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του παρά την πίεση των γηπεδούχων.

Ο τραυματισμός του Ρέτσου ανάγκασε τον προπονητή του Ολυμπιακού να προχωρήσει σε αναγκαστική αλλαγή κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης στην επαναληπτική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία.

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Ολυμπιακός και Ναϊμέγκεν έμειναν στο μηδέν στο Γ. Καραϊσκάκης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, για τον γ’ γύρο των προκριματικών του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να δημιουργήσουν την κλασική ευκαιρία, με τους Ολλανδούς να είναι περισσότερο απειλητικοί στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι:

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Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, επιχειρώντας από τα πρώτα λεπτά να απειλήσει με βαθιές μπαλιές προς τον Ελ Κααμπί από τη δεξιά πλευρά. Στο 11ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι, όταν ο Τσικίνιο βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε δύο λεπτά αργότερα. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Κάρμο πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, όμως ο Κρετάζ αντέδρασε σωστά και απέκρουσε. Στην εξέλιξη της φάσης ο νεαρός χαφ σέντραρε ξανά, αλλά η κεφαλιά του Ρέτσου πέρασε εκτός στόχου.

Η Ναϊμέγκεν απείλησε στο 29′, όταν ο Τσέρι μπήκε στην περιοχή από αριστερά. Ο Κάρμο έβαλε «στοπ» στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ το δεύτερο σουτ, με το δεξί, κατέληξε άουτ.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε την πίεσή του προς τους Ολλανδούς στα επόμενα λεπτά. Στο 33′ ο Ρόκα γύρισε την μπάλα στον Μουζακίτη, όμως το τελείωμα του Έλληνα διεθνούς δεν είχε δύναμη και δεν προβλημάτισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στο 36′ ο Ροντινέι επιχείρησε δυνατό δεξί σουτ, με τον Κρετάζ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή απόκρουση, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας της Ναϊμέγκεν είπε ξανά «όχι» στην προσπάθεια του Ελ Κααμπί.

Στο 43′ ο Μπίσοφ άλλαξε παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά και βρήκε τον Ουαΐσα πίσω από την άμυνα των «ερυθρόλευκων», όμως το πλασέ του δεν είχε την απαιτούμενη δύναμη και ο Πόποβιτς μπλόκαρε εύκολα. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Λίνσεν δοκίμασε ένα δυνατό δεξί σουτ έξω από την περιοχή με στόχο το αριστερό «παραθυράκι», όμως ο Πόποβιτς απομάκρυνε σε κόρνερ με εντυπωσιακή επέμβαση.

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Περισσότερο απειλητικοί οι Ολλανδοί στο δεύτερο ημίχρονο

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, στο 53′, οι Ολλανδοί κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα και δημιούργησαν ευκαιρία για τον Τσέρι, ωστόσο ο Πόποβιτς έπεσε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, περνώντας τον Ζότα στη θέση του Τσικίνιο, πίσω από τον Ελ Κααμπί. Στο 64′ ο Ολυμπιακός δέχθηκε νέο πλήγμα, καθώς ο Ρέτσος τραυματίστηκε και αποχώρησε αναγκαστικά, με τον Σμαΐλοβιτς να παίρνει τη θέση του.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν μέχρι το τέλος, όμως ούτε η φάση διαρκείας ούτε το πλασέ του Ελ Κααμπί κατάφεραν να λύσουν τον «γόρδιο δεσμό» και να χαρίσουν τη νίκη. Αντίθετα, η Ναϊμέγκεν έμοιαζε περισσότερο απειλητική, με την άμυνα του Ολυμπιακού να μένει παρόλα αυτά συγκεντρωμένη έως το φινάλε, κρατώντας το μηδέν ενόψει του δεύτερου αγώνα στην Ολλανδία.

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Έτσι, οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στη ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (11/08). Η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Champions League τη νικήτρια του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ.

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σάλιακας (57′ Μαφέο), Κάρμο (57′ Πιρόλα), Ρέτσος (64′ Σμαΐλοβιτς), Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο (57′ Ζότα), Ροντινέι, Ρόκα (46΄ Μαρτίνς), Ελ Κααμπί



Ναϊμέγκεν: Κρετάζ, Σάντλερ (74′ Άρεν), Φόνβιλ, Στορμ (70′ Περέιρα), Νέγιασμιτς, Μοντέιρο (90′ Βίλουμσον), Λεμπρετόν, Ουαΐσα (70′ Μορ), Τσέρι, Μπίσοφ, Λίνσεν (74′ Τάντιτς)

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