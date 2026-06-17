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Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στα γραφεία της UEFA στην Ελβετία η κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου για το Champions League της νέας σεζόν, με έντονο ενδιαφέρον για τους δύο εκπροσώπους μας στην διοργάνωση, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στους ανίσχυρους για την κλήρωση των Playoffs του θεσμού (3/8), ωστόσο έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει μια εκ των Ερυθρού Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί.

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Τα τέσσερα ζευγάρια που κοιτάει η Ένωση είναι τα εξής:

Ερυθρός Αστέρας – Τρε Φιόρι / Λαρν

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Τουν

Λεχ Πόζναν – Άαρχους

Σλόβαν – Φλόρα Ταλίν / Ιμπέρια

Η Ένωση απο αυτά τα τέσσερα ζευγάρια θέλει έναν αποκλεισμό, για να μπει οριστικά ως ισχυρή στα playoffs του Champions League στην προσπάθεια για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Αν όλες οι παραπάνω ομάδες περάσουν τότε η ΑΕΚ θα μπει ως ανίσχυρη.

Θυμίζουμε πως η Ένωση θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο 18-19 Αυγούστου και μια εβδομάδα μετά (25-26 Αυγούστου) τον επαναληπτικό για τα πλέι οφ του Champions League.

Οριστικοποιήθηκαν οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον γ΄προκριματικό γύρο

Η κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League οριστικοποίησε τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στις 4-5 Αυγούστου και την ρεβάνς στις 11 Αυγούστου. Η κλήρωση θα γίνει στις 20 Ιουλίου ενώ, αν προκριθεί, ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στους ανίσχυρους των Play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης,.

Oι ισχυροί:

Λιόν

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Μπόντο Γκλιμτ

Ολυμπιακός

Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ Ζμπρζε

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Οι ανίσχυροι:

Ουνιόν Σεν Σιλουάζ

Σπάρτα Πράγας

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Στούρμ Γκρατς – Χαρτς

Ναϊμέγκεν

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