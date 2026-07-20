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Η Μίλαν αποκάλυψε τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή της για τη σεζόν 2026/27, επιλέγοντας να τιμήσει μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ιστορίας της στην Ευρώπη, με ένα μήνυμα που έχει έντονο ελληνικό συμβολισμό.

Η αναφορά στην Αθήνα στη φανέλα της Μίλαν

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την τελευταία κατάκτηση του Champions League, οι «ροσονέρι» παρουσίασαν μια λευκή φανέλα που φέρει τη φράση: «After Istanbul, there’s always Athens» («Μετά την Κωνσταντινούπολη, υπάρχει πάντα η Αθήνα»).

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Το συγκεκριμένο μήνυμα παραπέμπει στον τελικό του Champions League το 2005 στην Κωνσταντινούπολη, όταν η Μίλαν γνώρισε μία από τις πιο οδυνηρές ήττες της ιστορίας της από τη Λίβερπουλ. Παρότι προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, οι Άγγλοι ισοφάρισαν και τελικά κατέκτησαν το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι.

Η απάντηση, ωστόσο, ήρθε δύο χρόνια αργότερα στην Αθήνα. Στον τελικό του Champions League που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ το 2007, η Μίλαν αντιμετώπισε ξανά τη Λίβερπουλ και επικράτησε με 2-1, κατακτώντας το έβδομο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Μέχρι σήμερα, παραμένει η τελευταία φορά που ο ιταλικός σύλλογος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.

Η νέα εμφάνιση δεν αποτελεί μόνο μια αισθητική επιλογή, αλλά και έναν συμβολικό φόρο τιμής στην επιμονή και την επιστροφή μετά από μια μεγάλη απογοήτευση. Η φανέλα είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσω του επίσημου καταστήματος της Μίλαν.

Τη νέα αγωνιστική περίοδο, οι «ροσονέρι» θα αγωνιστούν στο Europa League, καθώς δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στο Champions League ύστερα από την ανατροπή που σημειώθηκε στην τελευταία αγωνιστική της Serie A.