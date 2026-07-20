ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Ποδόσφαιρο - UEFA Champions League - Κλήρωση για τους 16, τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό - Έδρα της UEFA, Νιόν, Ελβετία - 27 Φεβρουαρίου 2026 Γενική άποψη του λογότυπου της UEFA μετά την κλήρωση REUTERS/Pierre Albouy/Φωτογραφία αρχείου

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Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν ξεκινά και επίσημα, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γνωρίζει πλέον το πρώτο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει με φόντο την επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες, οι οποίοι βρίσκονταν στο γκρουπ των ισχυρών στη σημερινή διαδικασία, κληρώθηκαν με τη Ναϊμέχεν από την Ολλανδία, που μπορεί να μην αποτελεί ιστορικό όνομα – φόβητρο, όμως παραμένει μία αξιόλογη εκπρόσωπος της σοβαρής Ολλανδικής σχολής ποδοσφαίρου…

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Ωστόσο, η μεγάλη πρόκληση και ο ξεκάθαρος στόχος των «ερυθρολεύκων» δεν είναι άλλος από το high table του Champions League.

Οι ημερομηνίες των αγώνων

Οι δύο αναμετρήσεις κόντρα στην ολλανδική ομάδα έχουν ήδη προγραμματιστεί για τις αρχές Αυγούστου:

Πρώτο ματς: 4 ή 5 Αυγούστου (Εκτός έδρας)

4 ή 5 Αυγούστου (Εκτός έδρας) Ρεβάνς: 11 ή 12 Αυγούστου (Στο «Γ. Καραϊσκάκης»)

Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία, ώστε να σφραγίσει την πρόκριση μπροστά στο κοινό του, στο Φάληρο.