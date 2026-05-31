Μαρκίνιος, Μαρτινέλι και Γκάμπριελ σε μία από τις πιο «δυνατές» στιγμές του τελικού. REUTERS/Phil Noble

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με την πρώτη κίνηση του Μαρκίνιος μετά το χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ, που έδωσε το Champions League στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς νίκησε στα πέναλτι την Άρσεναλ και κατέκτησε ξανά το Champions League.

«Μοιραίος» για τους Λονδρέζους ήταν ο Γκάμπριελ, ο οποίος ανέλαβε το πέμπτο πέναλτι της διαδικασίας και αστόχησε, στέλνοντας στα ουράνια τους παίκτες, το σταφ και τους φιλάθλους των Παριζιάνων.

Συγκινητικός ο Μαρκίνιος

Ο μοναδικός πιθανότατα που δεν έσπευσε να πανηγυρίσει αμέσως ήταν ο αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρκίνιος. Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος αμυντικός-μέσος πήγε απευθείας στον συμπατριώτη του και συμπαίκτη του στην εθνική, Γκάμπριελ, ώστε να τον αγκαλιάσει και να τον παρηγορήσει, καθώς εκείνος κατέρρεε.

Ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ του απάντησε, με τον -επίσης Βραζιλιάνο- Μαρτινέλι να πηγαίνει με τη σειρά του στο σημείο και να τους αγκαλιάζει αμφότερους σε μία από τις πιο «δυνατές» στιγμές του τελικού.

