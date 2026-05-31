Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη και δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, στο περιθώριο του Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ.

Σε φιλικό αγώνα που έγινε στη Βουδαπέστη και το γήπεδο του τελικού του Champions League, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε ποδοσφαιρικά παπούτσια και αγωνίστηκε ως μεσοεπιθετικός, δείχνοντας ότι το «κατέχει» και στο ποδόσφαιρο, πέραν του μπάσκετ, όπου είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA.

Advertisement

Advertisement

Marlon was shocked at how talented Giannis Antetokounmpo was at football despite being a professional NBA player 😳 pic.twitter.com/h2nbRQIWvh — yoxic (@yoxics) May 31, 2026

Ο «Greek Freak» έδειξε την τεχνική του, αλλά έκανε και μία σειρά από εξαιρετικές ντρίμπλες, εντυπωσιάζοντας όσους τον παρακολούθησαν, αλλά και τους χρήστες των social media, αφού το σχετικό video έγινε viral.

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιζε μικρός ποδόσφαιρο, όπως και ο πατέρας του, με το μπάσκετ να έρχεται αργότερα στη ζωή του.