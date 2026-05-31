Η κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν συνοδεύτηκε από άγρια επεισόδια στη Γαλλία και κυρίως στο Παρίσι, τα οποία δυστυχώς προκάλεσαν το θάνατο ενός νεαρού άνδρα μετά από σύγκρουση της μηχανής του με τσιμεντένια οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί.

🚨⚽🇫🇷 ALERTE INFO | Un supporter du PSG est mort cette nuit après avoir percuté un bloc de béton en scooter sur le périphérique parisien, en marge des célébrations de la Ligue des champions. pic.twitter.com/QZJv1hK3Sv Advertisement Advertisement May 31, 2026

Μετά το χάος που επικράτησε στους δρόμους του Παρισίου, μετά τη νίκη της Παρί στον τελικό του Champions League, σύμφωνα με την «Le Parisien», ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, καθώς προσέκρουσε με τη μηχανή του πάνω σε οδόφραγμα που είχαν τοποθετηθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες της πόλεις.

Ο άτυχος άνδρας ήταν γεννημένος το 2002 και στις 2:20 τα ξημερώματα έχασε τη ζωή του στο Porte Maillot και στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η σφοδρή σύγκρουση που είχε με το οδόφραγμα που είχε κλείσει όλο το δρόμο.

The celebrations in Paris after PSG's Champions League title win turned chaotic last night. While many fans were happily gathering at Parc des Princes and the Champs-Élysées, some hooligans caused serious trouble — throwing fireworks at police, setting fires, and building… — nyai (@lelucone) May 31, 2026

Οι εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφορούν από τα επεισόδια στο Παρίσι είναι σοκαριστικά και ήταν αναμενόμενο ο πανικός και η ένταση να έφερναν αυτό το τραγικό γεγονός.

Λίγες ώρες αργότερα από το θάνατο του νεαρού μοτοσυκλετιστή, συνέβη ακόμα ένα τραγικό συμβάν στο Παρίσι όταν ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση από τέσσερα άτομα με μαχαίρι. Η αστυνομία ανακάλυψε τον 17χρονο με δύο τραύματα στα μάτια και με έντονη αιμοραγία από το στόμα.

🇫🇷 Fires and unrest broke out near the Parc des Princes after PSG beat Arsenal in the Champions League.



Scooters and bikes were torched as riot police moved in to control crowds around the stadium.



A familiar scene in Paris after major PSG victories.



Follow: @europa pic.twitter.com/J1X10iYkPw May 30, 2026

Ο νεαρός έπεσε σε κώμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παρισίου, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχε διαπράξει ληστεία νωρίτερα.

Οι ύποπτοι τράπηκαν άμεσα σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία.

Συνολικά 219 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς σε όλη τη Γαλλία. Οκτώ από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

Ο Νουνιέζ δήλωσε ότι 780 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, με περισσότερους από 450 να τίθενται υπό κράτηση.