Βίαια επεισόδια αμαύρωσαν το Σάββατο τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καταδίκασε τις «απολύτως απαράδεκτες» ταραχές.

Κατά μήκος των λεωφόρων κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, πυροδοτήθηκαν φωτοβολίδες ενώ μικρότερες ομάδες προκάλεσαν βανδαλισμούς σε καταστήματα και πυρπόλησαν αυτοκίνητα. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Ο περιφερειακός δρόμος γύρω το Παρίσι αποκλείστηκε ενώ περίπου 1.000 άτομα είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο στάδιο της Παρί Σεν Ζερμέν στο 16ο διαμέρισμα στήνοντας οδοφράγματα.

Περίπου 22.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη Γαλλία για τον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων 8.000 στο Παρίσι, μετά τις ταραχές που αμαύρωσαν τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν πέρυσι.

Οι γραμμές του τραμ του Παρισιού σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Πυρπολήθηκε ωστόσο και στάση λεωφορείων κοντά στα Ηλύσια Πεδία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο υπέστησαν ζημιές κοντά στο στάδιο Parc des Princes της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, αλλά 4.000 έως 5.000 άνθρωποι συνεπλάκησαν με τις δυνάμεις ασφαλείας. Περίπου 150 άτομα «επιχείρησαν να εισέλθουν από μία από τις πύλες» στο στάδιο, αλλά η αστυνομία τους απώθησε, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Κάποιοι επιχείρησαν επίσης να στήσουν οδόφραγμα με ενοικιαζόμενα ποδήλατα, το οποίο απομακρύνθηκε από την αστυνομία. Ένας δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και οπαδών κοντά στο στάδιο και οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα. «Μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές», έγραψε η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν. «Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι υπάρχει ένα «πολύ ισχυρό, πολύ σταθερό σύστημα» για τον περιορισμό της βίας. «Η ευθύνη μας είναι να εγγυηθούμε σε όλους μια εορταστική γιορτή που θα είναι ήρεμη και απόλυτα ασφαλής», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Οι παίκτες θα συμμετάσχουν σε παρέλαση την Κυριακή το απόγευμα στο Champs-de-Mars μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων, προτού τους υποδεχτεί ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Des barricades commencent à être dressées à l'aide de vélos dans les rues près du Parc des Princes à Paris.



Multiple intervention de la BRAV-M.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/K0aMYS2KQP — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Intervention de la police avec nombreux coups de matraque pour disperser un groupe de supporters près du Parc des Princes.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/PBQZlELxhN — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026