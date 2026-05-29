Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία ενόψει του αυριανού (30/05) τελικού του Champions League στις 19:00 ώρα Ελλάδας, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη.

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή την κινητοποίηση συνολικά 22.000 δυνάμεων ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων οι 8.000 θα αναπτυχθούν στο Παρίσι.

Οι Αρχές φοβούνται επεισόδια και εκτεταμένους βανδαλισμούς από οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν ενώ αν η γαλλική ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο, ομάδες οπαδών και νεαροί από τα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας αναμένεται να κατέβουν στο κέντρο για να πανηγυρίσουν, ειδικότερα στο Πεδίο του Άρεως (κάτω από τον Πύργο του Άιφελ) αλλά και στα Ηλύσια Πεδία.

Παράλληλα, αρκετά καταστήματα, καφέ και μπαρ στο κέντρο του Παρισιού έχουν ήδη προχωρήσει σε προληπτική θωράκιση των βιτρινών τους, υπό τον φόβο επεισοδίων και λεηλασιών.