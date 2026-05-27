Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του Γάλλου ηθοποιού Πιερ Ντενί που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη που έδινε με τη νόσο του ALS, μια εκφυλιστική ασθένεια που προκαλεί σταδιακή απώλεια της λειτουργίας των μυών.

Πέθανε ο ηθοποιός Πιέρ Ντενί

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, πολλοί συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν μέσα από τα social media. Η Ingrid Chauvin, ο Axel Kiener και η Luce Mouchel —που υποδυόταν τη σύζυγό του στη σειρά— εξέφρασαν δημόσια τη συγκίνησή τους. Η Mouchel έγραψε χαρακτηριστικά: «Μια σχεδόν δεκαετία κοινής ζωής που δεν έπρεπε να τελειώσει τόσο γρήγορα και τόσο βίαια», ενώ αναφέρθηκε και στο θάρρος των παιδιών του.

L’acteur Pierre Deny est décédé ce lundi 25 mai 2026, à l’âge de 69 ans, des suites d'une maladie fulgurante. Visage incontournable du petit écran et comédien apprécié du grand public, ce père de deux filles s’était rendu célèbre à travers ses rôles marquants dans de nombreuses… pic.twitter.com/bRdSIN83jR — Claire Langoulant – Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) May 26, 2026

Ο Πιερ Ντενί υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στο γαλλικό τηλεοπτικό κοινό, έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερες από εκατό ταινίες και τηλεταινίες και πιο πρόσφατα είχε μείνει γνωστός για τον ρόλο του στο «Emily in Paris», όπου υποδύθηκε τον Λουί ντε Λεόν, τον CEO του κολοσσού της μόδας JVMA. Στη σειρά, έπαιζε τον πατέρα του Νίκολας ντε Λεόν (Πολ Φόρμαν), ο οποίος είχε σχέση με την καλύτερη φίλη της Έμιλι, τη Μίντι Τσεν (Άσλεϊ Παρκ).

Είχε συμμετάσχει και σε δημοφιλείς σειρές όπως οι Une femme d'honneur, Julie Lescaut, Joséphine ange gardien, Camping Paradis και Plus Belle la Vie. Τα τελευταία χρόνια είχε εμφανιστεί επίσης στη σειρά Demain nous appartient στον ρόλο του γιατρού Renaud Dumaze.

Τον δικό της φόρο τιμής απέτισε και η τραγουδίστρια Sylvie Vartan, με την οποία είχε συνεργαστεί θεατρικά το 2015. Σε ανάρτησή της στο Instagram χαρακτήρισε τον Pierre Deny «γενναιόδωρο ηθοποιό, ευαίσθητο και αστείο άνθρωπο», στέλνοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του.