Η Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία της και οι φίλαθλοί της μετέτρεψαν το Παρίσι σε ένα απέραντο σκηνικό γιορτής μετά την κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού Champions League.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε λύγισε την Άρσεναλ στη δραματική διαδικασία των πέναλτι με 4-3, έπειτα από το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, και διατήρησε τα σκήπτρα της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Autre image forte de la soirée : le sacre du PSG en Ligue des champions, accompagné de feux d’artifice visibles au loin autour du Parc des Princes. pic.twitter.com/ymDucnpgZd — Guillaume Séchet (@Meteovilles) May 30, 2026

Hélas, après une si belle victoire de la #TeamPSG dans #PSGARS, on ne peut pas ce soir dire seulement : PARIS MAGIQUE, LE FOOTBALL A GAGNÉ, bravo Paris, merci Paris.



Dans les rues de la capitale désertées par les Parisiens, les colons racisés avec le drapeau palos qui est celui… pic.twitter.com/mlIPRjRZak May 30, 2026

Nouvelle charge de la police aux abords du Parc des Princes après des tirs de mortier d’artifice.



Des supporters du PSG sans billet se sont regroupés aux alentours du Parc des Princes, où la finale de la Ligue des Champion est retransmise. pic.twitter.com/6YcY02SpMV — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026

Des barricades commencent à être dressées à l'aide de vélos dans les rues près du Parc des Princes à Paris.



Multiple intervention de la BRAV-M.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/K0aMYS2KQP — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

«Πολεμικές» προετοιμασίες από νωρίς και επεισόδια κατά τη διάρκεια του τελικού

Από πολύ νωρίς το Παρίσι κινείται σε ρυθμούς Champions League και αποδείχθηκε ότι οι «πολεμικές» προετοιμασίες που έκαναν τα καταστήματα στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας ήταν απαραίτητες.

Με τον κύριο όγκο των οπαδών που δεν μπόρεσε να βρεθεί στη Βουδαπέστη να είναι εντός και εκτός του Παρκ Ντε Πρενς (η έδρα της Παρί), από νωρίς η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι.

Οι δυνάμεις των CRS (Μονάδες Καταστολής Ταραχών της γαλλικής αστυνομίας) πραγματοποίησαν επέμβαση για να διαλύσουν το πλήθος στην Πορτ ντε Σεν-Κλου.

Finale LDC : selon BFM, 150 personnes ont tenté de s'introduire dans le Parc des Princes à Paris #PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/lYKJzQoUrb — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 30, 2026

Intervention de la police aux abords du Parc des Princes pour disperser les supporters du PSG après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de LDC.#PSGARS pic.twitter.com/krXvIVcj6T Advertisement May 30, 2026

Οι CRS επιτέθηκαν στο πλήθος των φιλάθλων λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, ενώ χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί αυθόρμητα στον κυκλικό κόμβο του Σεν-Κλου, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο μας που βρίσκεται στο 16ο διαμέρισμα του Paris.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και καταστήματα υπέστησαν ζημιές μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο Paris μετά τη νίκη της PSG στον τελικό του Champions League. Ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο υπέστησαν επίσης ζημιές στη λεωφόρο Βερσαλλιών, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

🇨🇵 París, Francia | 🔴 En el contexto de la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal, esto ha ocurrido en París cuando el Arsenal ha marcado un gol al equipo parisino. Imágenes de los alrededores del Parque de los Príncipes. pic.twitter.com/LdWX2YaCwb — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) May 30, 2026

« On est les champions ! »



Explosion de joie à l'extérieur du Parc des Princes à Paris après la victoire du PSG.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/tCyyJleFwq — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Στην περιοχή γύρω από το Parc des Princes, περίπου χίλια άτομα που βρίσκονταν εκεί έχουν περικυκλωθεί και ελέγχονται από τις δυνάμεις ασφαλείας. Οδοφράγματα που είχαν στηθεί με ποδήλατα απομακρύνθηκαν, ενώ περίπου 300 άτομα παραμένουν στη Avenue des Champs-Élysées.

Μέχρι τις 20:30 είχαν πραγματοποιηθεί 2.216 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 89 πρόστιμα. Στο Παρίσι έγιναν 45 συλλήψεις, οι οποίες οδήγησαν σε 13 περιπτώσεις προσωρινής κράτησης. Επίσης κατασχέθηκαν 24 πυρσοί και περίπου 100 αυτοσχέδιοι εκτοξευτές πυροτεχνημάτων (κροτίδων/βεγγαλικών).

Paris : premières tensions autour du Parc des Princespic.twitter.com/mw0NcoiZfp — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 30, 2026

Με τον τελικό να ξεκινά με το γρήγορο γκολ της Άρσεναλ (6′ Χάβερτς) προέκυψαν και οι πρώτες εντάσεις με απογοητευμένους οπαδούς να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έβαλαν φωτιά και σε μια στάση λεωφορείων, που απάντησαν με χρήση χημικών για να ακολουθήσουν οδομαχίες.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Οι αρχές αντέδρασαν με χρήση χημικών προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και να οδηγεί σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Με το τελευταίο εύστοχο πέναλτι, χιλιάδες φίλοι των Παριζιάνων ξεχύθηκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν τον ιστορικό θρίαμβο, δημιουργώντας εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Η ένταση και ο ενθουσιασμός ήταν τέτοιοι που οι αρχές προχώρησαν σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και παρεμβάσεις σε ορισμένα σημεία της πόλης, υπό τον φόβο επεισοδίων κατά τη διάρκεια των εορτασμών.