Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο τελικός του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ διεξάγεται απόψε στις 19:00 στο Puskás Aréna της Βουδαπέστης και το πριμ που θα εισπράξουν οι παίκτες των δύο ομάδων σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου προκαλεί ίλιγγο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα L’Équipe, κάθε παίκτης της ΠΣΖ θα λάβει μπόνους 1 εκατομμυρίου ευρώ αν η ομάδα νικήσει την Άρσεναλ στον τελικό. Επιπλέον, οι αρχηγοί της Παρί, Μαρκίνιος, Αχράφ Χακίμι, Ουσμάν Ντεμπελέ και Βιτίνια διαπραγματεύτηκαν προσωπικά τους όρους του μπόνους με τη διοίκηση του συλλόγου. Οι παίκτες τους Λουίς Ενρίκε είχαν λάβει το ίδιο ποσό πέρυσι όταν οι Παριζιάνοι κατέκτησαν την Ευρώπη νικώντας την Ίντερ Μιλάνου (5-0).

Advertisement

Advertisement

🚨 𝗨𝗡 𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝗗’𝟭 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡 € 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗖𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗟𝗗𝗖 ! 🤑🏆



Chaque joueur pourrait toucher cette prime en cas de victoire en Ligue des champions, un dispositif déjà en place la saison passée.



(@lequipe) pic.twitter.com/XC25ZjYffR — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 29, 2026

Οι παίκτες της Άρσεναλ από την άλλη πλευρά αναμένεται να λάβουν κι αυτοί ένα σημαντικό πριμ αν ο σύλλογος κερδίσει τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά στην ιστορία, το οποίο θα προστεθεί στα χρήματα που έχουν ήδη συγκεντρώσει για τις επιδόσεις τους στην Ευρώπη και σε άλλες διοργανώσεις αυτή τη σεζόν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Times», κάθε παίκτης που θα αγωνιστεί στον τελικό θα λάβει μπόνους 144.250 ευρώ σε περίπτωση νίκης της Άρσεναλ επί της ΠΣΖ, ενώ τα μέλη του ρόστερ θα κερδίσουν επίσης 28.850 ευρώ για τους δύο αγώνες στα ημιτελικά με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Εξάλλου, Ο ιδιοκτήτης της Αρσεναλ, Σταν Κρένκε φέρεται να είναι έτοιμος να ανταμείψει κάθε παίκτη της ομάδας με ένα ολοκαίνουργιο Rolls-Royce Phantom αξίας μεταξύ 470.000 ευρώ αν νικήσουν την ΠΣΖ και χαρίσουν στους «κανονιέρηδες» τον πρώτο τίτλο του Champions League, μετά την κατάκτηση της εφετινής Πρέμιερ Λιγκ.

🚨💰 BREAKING:



Arsenal owner Stan Kroenke is reportedly ready to reward EVERY Arsenal player with a brand new Rolls-Royce Phantom worth between $530K–$580K if they beat Paris Saint-Germain tomorrow and deliver Arsenal’s FIRST EVER Champions League title. 😳🏆 pic.twitter.com/m9v4lVFYbi — CentreGoalHQ (@centreGoalHQ) May 29, 2026

Αυτές οι πληρωμές θα προέλθουν από το τεράστιο χρηματικό έπαθλο που έχει εξασφαλίσει η Άρσεναλ στην πορεία της στο Champions League, με τον λονδρέζικο σύλλογο να έχει ήδη κερδίσει 143 εκατομμύρια ευρώ από την πρόκρισή του στον τελικό. Άλλα 10,4 εκατομμύρια ευρώ θα μπουν στα ταμεία της Αρσεναλ για τη νίκη στον τελικό.

Advertisement

Πόσα χρήματα λαμβάνουν οι νικητές του Champions League;



Οι νικητές του Champions League λαμβάνουν 25 εκατομμύρια ευρώ από την UEFA για την κατάκτηση του Κυπέλλου με τα «Μεγάλα Αυτιά».



Το ποσό αυτό προστίθεται στα χρηματικά έπαθλα που συγκεντρώνονται από την πρόκριση στους προηγούμενους γύρους, τα οποία περιλαμβάνουν κίνητρα για νίκες και ισοπαλίες στη φάση των ομίλων, καθώς και για τη θέση στην κατάταξη.



Η πρόκριση στους ημιτελικούς, για παράδειγμα, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 15 εκατ. ευρώ ενώ για τους προημιτελικούς είναι 12,5 εκατ. ευρώ και για τους «16» 11 εκατ. ευρώ.



Αυτό σημαίνει ότι οι τελικοί νικητές πιθανότατα θα έχουν κερδίσει ένα σημαντικό συνολικό χρηματικό έπαθλο, χρήσιμο ακόμη και για τους πλουσιότερους συλλόγους της ηπείρου.

Οι ηττημένοι φιναλίστ θα λάβουν 18,5 εκατ. ευρώ ενώ θα έχουν ήδη συγκεντρώσει ένα σημαντικό συνολικό ποσό μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Πέρυσι, αφού συνέτριψαν την Ίντερ με 5-0 στο Μόναχο, οι Παριζιάνοι κατέληξαν με συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους 83,1 εκατ. ευρώ.

Advertisement

Αν η Άρσεναλ νικήσει την ΠΣΖ, θα έχει συγκεντρώσει συνολικά περίπου 90 εκατ. ευρώ σε χρηματικά έπαθλα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης της σεζόν 2025/26.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι «Κανόνιερς» κέρδισαν και τους οκτώ αγώνες της φάσης των ομίλων. Αντίθετα, η Παρί η οποία κέρδισε μόνο τέσσερις από τους οκτώ αγώνες της φάσης των ομίλων, αναμένεται να κερδίσει λιγότερα χρήματα από την Άρσεναλ αν υπερασπιστεί τον τίτλο της στην Ουγγαρία.





Advertisement