Για τις 4 Ιουνίου έχει οριστεί η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών του πιλοτικού προγράμματος για την εθελοντική στράτευση γυναικών.

Η κατάταξη θα γίνει στο ΚΕΥΠ Λαμίας και, αν και απόλυτα ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γενικότερα υπάρχει αισιοδοξία όσον αφορά στην επιτυχία του εγχειρήματος. Ο σχεδιασμός είχε γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένης της φύσης του προγράμματος: Ενδεικτικά, υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός στόχος που είχε αναφερθεί ήταν για 200 γυναίκες, ο οποίος στη συνέχεια άλλαξε στις 100. Ο αριθμός «παιζόταν» μέχρι την τελευταία στιγμή, με τελική κατάληξη τις 100 κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης, με έμφαση -τουλάχιστον, στην παρούσα φάση- στο ποιοτικό κομμάτι αντί του ποσοτικού. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η εικόνα έχει «καθαρίσει», και αρχίζουν να αποστέλλονται τα προσωπικά email.

Η θητεία θα είναι 12μηνη, και, όσον αφορά στις αποδοχές τους, προβλέπεται ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για τους άνδρες που υπηρετούν τη θητεία τους. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε Ελληνίδες 20-26 ετών (γεννηθείσες από 1η Ιανουαρίου 2001 έως και 31 Δεκεμβρίου 2007), και αφορά σε κατηγορίες ικανότητας Ι/1 και Ι/2 που δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη. Επίσης, οι εθελόντριες μπορούν να επιλέγονται ως Υποψήφιες ή Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ – ΔΕΑ), όπως ισχύει και για τους άνδρες.