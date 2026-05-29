Δεν υπάρχει ποδοσφαιρόφιλος που να μη φαντάζεται τον εαυτό του, έστω μία φορά, στη μεγαλύτερη στιγμή της σεζόν: στον τελικό του Champions League. Και αρκετοί είναι εκείνοι που φτάνουν στο σημείο να κυνηγήσουν αυτό το όνειρο με κάθε τίμημα — οικονομικό ή μη.

Αύριο, στις 19:00, η Βουδαπέστη φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν. Οι άνθρωποι του γηπέδου, ωστόσο, ίσως χρειαστεί να αρχίσουν τους ελέγχους από τις τουαλέτες…

Σε μια περίοδο όπου τα μέτρα ασφαλείας γίνονται ολοένα και αυστηρότερα και ο κλοιός στενεύει για τους… τζαμπατζήδες, η ευρηματικότητα φαίνεται πως δεν έχει όρια. Αυτό απέδειξαν δύο φίλοι από το Βέλγιο, των οποίων το σχέδιο στον τελικό του 2025 στο Μόναχο πέτυχε απόλυτα.

Οι Νιλ Ρεμερί και Σένε Χάβερμπεκε αποκάλυψαν πως εισήλθαν στο γήπεδο μία ημέρα πριν από τον τελικό και κρύφτηκαν σε τουαλέτα, πριν εμφανιστούν για να παρακολουθήσουν από κοντά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν με 5-0 απέναντι στην Ίντερ. Οι δυο τους ανέβασαν και βίντεο στο TikTok, όπου φαίνονται να τοποθετούν αυτοσχέδια πινακίδα «εκτός λειτουργίας» σε δύο πόρτες καμπινών, ώστε να αποφύγουν τις υποψίες. Έπειτα παρέμειναν αθόρυβα στο σημείο για περισσότερο από ένα 24ωρο, την ώρα που εργαζόμενοι του σταδίου συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες τουαλέτες.

«Είχαμε μαζί μας ένα σακίδιο με σνακ και περνούσαμε την ώρα μας με τα κινητά τηλέφωνα», δήλωσε ο Ρεμερί. «Τα φώτα ήταν συνεχώς αναμμένα και η στάση στην οποία καθόμασταν ήταν πολύ άβολη, οπότε ο ύπνος ήταν σχεδόν αδύνατος. Ήταν μια δύσκολη δοκιμασία τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά».

Όταν, ανήμερα του τελικού, άκουσαν τους πρώτους φιλάθλους να μπαίνουν στις τουαλέτες, βγήκαν από την κρυψώνα τους και κατάφεραν να περάσουν ακόμη έναν έλεγχο εισιτηρίων, προτού καθίσουν κανονικά στις εξέδρες.

«Παρατηρήσαμε προσεκτικά ποιος υπεύθυνος ασφαλείας ήταν λιγότερο προσεκτικός. Ενώ μιλούσαμε στο τηλέφωνο και κρατούσαμε φαγητό στα χέρια, απλώς περπατήσαμε προς τα μέσα και ξαφνικά βρεθήκαμε στο στάδιο», πρόσθεσε.

«Η Παρί κέρδισε με 5-0 και βρεθήκαμε μάλιστα στο πέταλο των οπαδών της νικήτριας ομάδας. Ήταν το πιο όμορφο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που έχουμε δει ποτέ», περιέγραψε.