Η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει στον θρόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου! Σε έναν συγκλονιστικό τελικό που έσπασε καρδιές στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, οι Γάλλοι επικράτησαν της Άρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση), υπερασπίστηκαν τον τίτλο τους και σήκωσαν το δεύτερο συνεχόμενο Champions League της ιστορίας τους.

Τσάμπιονς Λιγκ της UEFA – Τελικός – Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Άρσεναλ – Puskas Arena, Βουδαπέστη, Ουγγαρία – 30 Μαΐου 2026 – Ο προπονητής της θριαμβεύτριας Παρί, Λουίς Ενρίκε, παραληρεί από ενθουσιασμό για την 2η κατάκτηση σερί του τροπαίου… REUTERS/Angelika Warmuth

Το φιλμ του αγώνα: Από το σοκ… στην ισοφάριση

Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα μπήκε αποφασισμένη να γράψει ιστορία και αιφνιδίασε τους Παριζιάνους μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Κάι Χάβερτς, μετά από εξαιρετική ασίστ του Τροσάρ, «κεραυνοβόλησε» τον Σαφόνοφ για το 1-0 των «κανονιέρηδων».

Τσάμπιονς Λιγκ της UEFA – Τελικός – Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Άρσεναλ – Puskas Arena, Βουδαπέστη, Ουγγαρία – 30 Μαΐου 2026 – Ο Χακίμι, από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς και εύστοχος στα πέναλτι… REUTERS/Angelika Warmuth

Η Παρί, ωστόσο, δεν πτοήθηκε. Πήρε τα ηνία του αγώνα, πίεσε ασφυκτικά με τους Ρουίθ και Ντεμπελέ και τελικά βρήκε την απάντηση στο 64ο λεπτό. Μετά από ανατροπή του Κβαρατσκέλια μέσα στην περιοχή και εξέταση από το VAR, ο Ουσμάν Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, ισοφαρίζοντας ψύχραιμα σε 1-1.

Παρά τις εκατέρωθεν ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά και τη μεγάλη ένταση στην παράταση (με την Άρσεναλ να διαμαρτύρεται έντονα για φάουλ στον Μαντουέκε εντός περιοχής), το σκορ δεν άλλαξε, στέλνοντας τις δύο ομάδες στη «ρώσικη ρουλέτα».

Τσάμπιονς Λιγκ – Τελικός – Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Άρσεναλ – Puskas Arena, Βουδαπέστη, Ουγγαρία – 30 Μαΐου 2026 Ο Βίκτορ Γιοκερές και ο Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ φαίνονται απογοητευμένοι μετά την ήττα στη διαδικασία των πέναλτι REUTERS/Bernadett Szabo

Το θρίλερ των πέναλτι

Η διαδικασία των πέναλτι ήταν γεμάτη σασπένς:

Ευστόχησαν οι Γκονσάλο Ράμος, Ντουέ, Χακίμι και Μπεράλντο. Έχασε το δικό του ο Νούνο Μέντες. Άρσεναλ (3): Ευστόχησαν οι Γκιόκερες, Ράις και Μαρτινέλι. Μοιραίοι για τους Άγγλους ήταν ο Έζε (που αστόχησε) και ο αμυντικός Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες, ο οποίος έστειλε την μπάλα άουτ στην τελευταία εκτέλεση.

Τσάμπιονς Λιγκ της UEFA – Τελικός – Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Άρσεναλ – Puskas Arena, Βουδαπέστη, Ουγγαρία – 30 Μαΐου 2026 Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, πανηγυρίζει με το τρόπαιο μετά τη νίκη στο Τσάμπιονς Λιγκ της UEFA REUTERS/Andrew Boyers

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους παίκτες του Λουίς Ενρίκε να γίνονται ένα «κουβάρι» στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας μια επική διατήρηση των σκήπτρων, την ώρα που η Άρσεναλ έμενε με την πίκρα της απώλειας του πρώτου της τροπαίου στην ιστορία του θεσμού.

Οι Συνθέσεις:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος (105′ Ζαμπάρνι), Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια (105′ Μπεράλντο), Φαμπιάν Ρουίθ (94′ Ζαΐρ-Εμερί), Ντουέ, Ντεμπελέ (95′ Γκονσάλο Ράμος), Κβαρατσκέλια (83′ Μπαρκολά).

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα (65′ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκαμπριέλ, Χινκαπιέ, Ράις, Λιούις-Σκέλι (90′ Ζουμπιμέντι), Έντεγκαρντ (65′ Γκιόκερες), Σάκα (82′ Μαντουέκε), Τροσάρ (82′ Μαρτινέλι), Χάβερτς (90′ Έζε).