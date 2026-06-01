Δεύτερος νεκρός υπάρχει μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς που σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ένας οπαδός της ομάδας έχασε τη ζωή του από πνιγμό στον Σηκουάνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Le Parisien».

Το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε από τις αρχές το βράδυ της Κυριακής (31/05) κοντά στη γέφυρα Louis-Philippe, όμως οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες.

🚨🇫🇷 DRAME DANS LA SEINE LORS DES CÉLÉBRATIONS DU PSG : un homme a été retrouvé mort dans le fleuve après la nuit du sacre parisien. Un autre supporter se trouve toujours dans un état grave après avoir sauté dans la Seine au cours des festivités. Les secours étaient intervenus… pic.twitter.com/HhNEseBWmm — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) June 1, 2026

Μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ένα άτομο περίπου 30 ετών να πηδά στον Σηκουάνα σε κατάσταση μέθης κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τροπαίου, γεγονός που οδήγησε στο θάνατό του.

Όσον αφορά για τον δεύτερο άνδρα που βρέθηκε στο Σηκουάνα το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού τόνισε οτι «μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο, με πολύ σοβαρή πρόγνωση για τη ζωή του».

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας μετά τον τελικό, με συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, τραυματισμούς και εκατοντάδες συλλήψεις.

Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίχθηκαν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας μετά τον τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες συλλήψεις και έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Pure madness in the streets tonight. Following PSG's historic Champions League victory, the French capital has completely erupted into absolute mayhem.



It looks like a literal war zone out there right now.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Παρίσι, όπου ένας 23χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας σκοτώθηκε όταν το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με τσιμεντένιο εμπόδιο στον περιφερειακό δρόμο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Επίσης, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, (εκ των οποίων οι οκτώ κρίνονται σοβαροί), 780 προσαγωγές, λεηλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί, είναι σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών το θλιβερό αποτέλεσμα των ταραχών.