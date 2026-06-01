Δεύτερος νεκρός υπάρχει μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς που σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ένας οπαδός της ομάδας έχασε τη ζωή του από πνιγμό στον Σηκουάνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Le Parisien».
Νεκρός άνδρας στον Σηκουάνα
Το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε από τις αρχές το βράδυ της Κυριακής (31/05) κοντά στη γέφυρα Louis-Philippe, όμως οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες.
Μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν ένα άτομο περίπου 30 ετών να πηδά στον Σηκουάνα σε κατάσταση μέθης κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τροπαίου, γεγονός που οδήγησε στο θάνατό του.
Όσον αφορά για τον δεύτερο άνδρα που βρέθηκε στο Σηκουάνα το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού τόνισε οτι «μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο, με πολύ σοβαρή πρόγνωση για τη ζωή του».
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας μετά τον τελικό, με συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, τραυματισμούς και εκατοντάδες συλλήψεις.
Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίχθηκαν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας μετά τον τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες συλλήψεις και έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Παρίσι, όπου ένας 23χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας σκοτώθηκε όταν το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με τσιμεντένιο εμπόδιο στον περιφερειακό δρόμο της γαλλικής πρωτεύουσας.
Επίσης, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, (εκ των οποίων οι οκτώ κρίνονται σοβαροί), 780 προσαγωγές, λεηλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί, είναι σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών το θλιβερό αποτέλεσμα των ταραχών.