Σε πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μάριος Οικονόμου πέθανε. Ο 33χρονος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων τις προηγούμενες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μοτοσικλέτα του.

Έφυγε από τη ζωή ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα βαρύτατα τραύματά του.

Θρήνος για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Μάριος Οικονόμου είχε συνδέσει το όνομά του με σημαντικές ομάδες της χώρας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 στη Λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, όταν, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, συγκρούστηκαν Ι.Χ. επιβατικό όχημα και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος ποδοσφαιριστής.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας, αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

Μάριος Οικονόμου: Από τα Γιάννενα στη Serie A και την Εθνική Ελλάδας

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός που ξεκίνησε από τον ΠΑΣ Γιάννινα, φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ και αγωνίστηκε σε Ιταλία και Δανία.

Ο Μάριος Οικονόμου υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών που άνοιξαν νωρίς τον δρόμο προς το εξωτερικό, χτίζοντας καριέρα σε απαιτητικά πρωταθλήματα και φτάνοντας μέχρι την Εθνική Ελλάδας.

Γεννημένος στα Ιωάννινα στις 6 Οκτωβρίου 1992, ο Οικονόμου αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στον ΠΑΣ Γιάννινα, την ομάδα της πόλης του, από την οποία αναδείχθηκε και πέρασε στην πρώτη ομάδα στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Μάριος Οικονόμου (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η πορεία του στον ΠΑΣ τον έφερε γρήγορα στο προσκήνιο. Το 2013 πήρε μεταγραφή στην Κάλιαρι, κάνοντας το βήμα προς τη Serie A. Ακολούθησε η Μπολόνια, όπου κατέγραψε το πιο σταθερό και αναγνωρίσιμο κομμάτι της παρουσίας του στην Ιταλία, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε επίσης σε ΣΠΑΛ και Μπάρι ως δανεικός.

Το 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια ως παίκτης της ομάδας. Με τη φανέλα της Ένωσης αγωνίστηκε σε Ελλάδα και Ευρώπη, προσθέτοντας εμπειρία και βάθος στην άμυνα της ομάδας.

Το 2020 συνέχισε την καριέρα του στην Κοπεγχάγη, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Δανίας τη σεζόν 2021-22. Αργότερα επέστρεψε στην Ιταλία για τη Σαμπντόρια, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Παναιτωλικός.

Ο Οικονόμου φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Είχε προηγουμένως αγωνιστεί στην Εθνική Ελπίδων, ενώ το 2016 κλήθηκε στην Ανδρών και κατέγραψε συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Στην καριέρα του συνδύασε τη σκληράδα του στόπερ με την εμπειρία από διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές: την ελληνική, την ιταλική και τη δανική. Από τα Ιωάννινα μέχρι τα γήπεδα της Serie A και από την ΑΕΚ μέχρι την Εθνική, ο Μάριος Οικονόμου άφησε το αποτύπωμά του ως ένας ποδοσφαιριστής που έφυγε νωρίς από τα στενά ελληνικά όρια και δοκιμάστηκε σε υψηλό επίπεδο.

