Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τη γνώρισαν από κοντά. Ανάμεσά τους και η φωτογράφος του γάμου της με τον Τραϊανό Δέλλα, Sylvia Gabriel, η οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά μιλώντας για το πρώην μοντέλο στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου.

Η φωτογράφος, που είχε αναλάβει να απαθανατίσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του ζευγαριού, δεν έκρυψε τη θλίψη της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δική της προσωπική εμπειρία με τον καρκίνο, εξηγώντας πόσο κοντά ένιωθε στην περιπέτεια που βίωνε η εκλιπούσα.

Advertisement

Advertisement

«Κλαίω από την πρώτη στιγμή που μου έστειλαν μήνυμα ότι έφυγε η Γωγώ, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Την είχα κάθε μέρα στις προσευχές μου. Έχω περάσει κι εγώ καρκίνο. Ήμουν τυχερή γιατί διαγνώστηκα πολύ νωρίς και δεν έκανα ούτε χημειοθεραπείες».

Στη συνέχεια, η Sylvia Gabriel μίλησε για την τελευταία φορά που επισκέφθηκε τη Γωγώ Μαστροκώστα, περιγράφοντας παράλληλα τη διαρκή φροντίδα και προστασία που της παρείχε ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας.

«Την τελευταία φορά που πήγα να τη δω, δεν έβλεπε πολύ κόσμο, ο Τραϊανός την προστάτευε τόσο πολύ, για να μην εκτίθεται τόσο πολύ σε μικρόβια. Την είδα, τότε ήταν πολύ άρρωστη. Και είπε μόνο καλά λόγια για εμένα, ότι “εσύ το ξεπέρασες, μπράβο”».

Ιδιαίτερα συγκινημένη, η φωτογράφος μίλησε με θερμά λόγια τόσο για τη Γωγώ Μαστροκώστα όσο και για τον σύζυγό της, τονίζοντας τη γενναιοδωρία και τη δύναμη ψυχής που τη χαρακτήριζαν ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Ήταν τόσο χαρούμενη για εμένα που το ξεπέρασα, ενώ αυτή ήταν άρρωστη. Αυτό το κορίτσι ήταν ένας άγγελος, το λέω και ανατριχιάζω. Ο Τραϊανός είναι για μένα η επιτομή του άντρα. Είναι ο άντρας που όλες οι γυναίκες θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας».

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτώρια, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Advertisement

Το τελευταίο «αντίο» είπαν συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Ελληνικό, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής της.

Μία ημέρα μετά την κηδεία, ο Τραϊανός Δέλλας δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τον γάμο τους, συνοδεύοντάς το με λόγια που συγκίνησαν. Όπως ανέφερε, την επόμενη ημέρα θα συμπλήρωναν 16 χρόνια γάμου.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες κόπηκαν πάλι από εκείνον, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Advertisement