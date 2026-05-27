Σε κλίμα βαθιάς οδύνης αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους Βικτώρια και η μητέρα της, Σπυριδούλα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου πρόκειται να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από το στενό της περιβάλλον βρίσκονται στην εκκλησία για να πουν το τελευταίο αντίο στην πρώην γυμνάστρια και μοντέλο, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Τραϊανός Δέλλας έφτασε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας κρατώντας από το χέρι τη 17χρονη κόρη τους. Την ίδια στιγμή, η μητέρα της εκλιπούσας, εμφανώς συγκινημένη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά της όταν το φέρετρο έφτασε στον ναό, φωνάζοντας: «Καλώς το λουλούδι μου, αστέρι του ουρανού. Άγγελέ μου».

Θα ακολουθήσει η ταφή στο χωριό της Γωγώς Μαστροκώστα στο Μεσολόγγι, δίπλα στον πατέρα της, κάτι που αποτελούσε επιθυμία της ίδιας.

«Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν»

Στο τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα, συγκλόνισε ο επικήδειος λόγος του Τραϊανού Δέλλα αποκαλώντας την σύζυγό του «άγγελε μου» και «μαχήτρια».

Ξεκινώντας τον λόγο του ο προπονητής είπε μεταξύ άλλων εμφανώς συγκινημένος για τη μάχη της συζύγου του με τον καρκίνο: «Άγγελε μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού. Ο φύλακας άγγελός μου έλεγες. Στα 50 μου γενέθλια όταν ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείο, όταν σε πήραν για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ, εσύ ήρθες στη ζωή μου για να μου μάθεις πράγματα. Πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου, με τη δική σου επιμονή με όλα αυτά που είχες περάσει. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Μου έριχνες στάχτη όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω».

«Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική»

«Ξέρω πως σήμερα είναι μια ημέρα πένθους και είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι. Όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα απ΄ όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μάμα μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνεια. Αγάπησε βαθιά και έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μια δυνατή αδελφή. Και πάνω απ΄ όλα μια μοναδική μαμά. Μαμά με έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξεις τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη και να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα. Όταν ήμουν μικρή σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου και τώρα ξέρω ότι θα είσαι παντού μαζί μου. Και αυτό το φρόντισες εσύ. Στον γάμο σου είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω έναν στίχο. Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σε αγαπώ μαμά μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», είπε η Βικτώρια Δέλλα για τη μητέρα της.

Τραϊανός Δέλλας-Βικτώρια Δέλλα

Σπυριδούλα Μαστροκώστα (μητέρα Γωγώς Μαστροκώστα)-Μαρία Καλάβρια

Στάλω Ηλία

Αλέξανδρος Παρθένης

Φώφη Μαστροκώστα-Χάρης Σιανίδης-Μαρία Καλάβρια

Χάρης Σιανίδης

Βασίλης Μπισμίκης-Δέσποινα Βανδή

Αντώνης Ρέμος-Υβόννη Μπόσνιακ

Τάκης Ζαχαράτος

Τρύφωνας Σαμαράς

Ο Λάκης Γαβαλάς

Γιάννης Καζανίδης-Βασίλειος Κωστέτσος

Νόνη Δούνια-Φώτης Γιαννιώτης

Ίλια Ίβιτς-Ελένη Πετρουλάκη

Ντέμης Νικολαΐδης-Κώστας Κατσουράνης

Πηγή φωτογραφιών: NDP, Eurokinissi