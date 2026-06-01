Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα 6/1 το πρωί, λίγο μετά τις 09:00, στον παραλιακό δρόμο των Καμένων Βούρλων, όταν ένας 49χρονος κάτοικος της γύρω περιοχής βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παγκάκι.

Βρήκαν νεκρό άνδρα σε παγκάκι

Το μακάβριο εύρημα προκάλεσε έντονο σοκ στους περαστικούς, οι οποίοι αντίκρισαν τον άνδρα νεκρό στον κοινόχρηστο χώρο, ενώ σε μικρή απόσταση από το σημείο ήταν σταθμευμένο και το αυτοκίνητό του.

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, ο 49χρονος ένιωσε μια απότομη αδιαθεσία και επέλεξε να καθίσει στο παγκάκι για να ξεκουραστεί ή να καπνίσει, ωστόσο, δυστυχώς, τον πρόδωσε η καρδιά του, καθώς υπέστη ανακοπή.

Η ακριβής αιτία του θανάτου θα αποσαφηνιστεί μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων και θα διενεργηθεί από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία στη Λαμία.

Οι αστυνομικοί του τμήματος έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και συγκεντρώνουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον αιφνίδιο θάνατο του 49χρονου.