Τραγωδία σημειώθηκε στη Σκωτία, καθώς ένας έφηβος έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα στο νερό, αποτελώντας το 12ο θύμα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες λόγω του καύσωνα που πλήττει την περιοχή.

Νέος θάνατος από πνιγμό στη Σκωτία

Το περιστατικό έλαβε χώρα στους καταρράκτες Bracklinn Falls, στο εθνικό πάρκο Loch Lomond and The Trossachs, με τις αρχές να λαμβάνουν κλήση για βοήθεια το βράδυ της Πέμπτης (28/5). Η αστυνομία της Σκωτίας διευκρίνισε ότι ο θάνατος δεν θεωρείται ύποπτος και πως η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τις απαραίτητες ενέργειες.

BREAKING: Boy, 16, becomes 12th person to die in water-related incident amid heatwave



Πρόκειται για τον πιο πρόσφατο θάνατο που συνδέεται με δραστηριότητες στο νερό κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος καύσωνα.

Θάνατοι έχουν επίσης καταγραφεί σε περιοχές όπως το Νότιο Γιορκσάιρ, το Δυτικό Γιορκσάιρ, η Κορνουάλη, το Χάμσαϊρ, το Γουόρικσαϊρ, το Τσέσαϊρ, το Πέμπροκσιρ, το Λίνκολνσιρ και το Λανκασάιρ.

Η βρετανική ναυαγοσωστική οργάνωση RNLI προειδοποίησε για τον «πολύ πραγματικό κίνδυνο» που κρύβει η κολύμβηση σε ανοιχτά νερά κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Όπως τόνισε ο υπεύθυνος υδάτινης ασφάλειας της οργάνωσης, Στιβ Ίνστανς, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στην ατμόσφαιρα, τα νερά στη Βρετανία παραμένουν «ουσιαστικά σε θερμοκρασίες χειμώνα».

Τι είναι το «σοκ κρύου νερού»

Το «σοκ κρύου νερού» είναι η ακούσια αντίδραση του οργανισμού όταν κάποιος βυθίζεται ξαφνικά σε πολύ πιο κρύο νερό, σύμφωνα με την Water Safety England.

Το φαινόμενο προκαλεί συστολή των αιμοφόρων αγγείων στο δέρμα, αύξηση των παλμών της καρδιάς, απότομη εισπνοή και γρήγορη αναπνοή, ενώ συχνά το άτομο αδυνατεί να κολυμπήσει σωστά — κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό.