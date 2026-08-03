ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Ποδόσφαιρο - UEFA Champions League - Κλήρωση για τους 16, τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό - Έδρα της UEFA, Νιόν, Ελβετία - 27 Φεβρουαρίου 2026 Γενική άποψη του λογότυπου της UEFA μετά την κλήρωση REUTERS/Pierre Albouy/Φωτογραφία αρχείου

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Καϊράτ Αλμάτι ή Λέφσκι Σόφιας θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League, με την Ενωση να έχει βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί να επιστρέψει στα αστέρια μετά τη σεζόν 2018-2019.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 18-19 Αυγούστου σε Σόφια ή Αλμάτι, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 25 ή 26 Αυγούστου, στην έδρα της ΑΕΚ.

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Με Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ή Μπόντο ο Ολυμπιακός



Ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν θα παίξει στα play off με τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ.

Σε περίπτωση που οι Νορβηγοί είναι τελικά οι αντίπαλοι του Ολυμπιακό, οι ερυθρόλευκοι θα προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση από τον προπέρσινο αποκλεισμό τους στο Europa League.

Θυμίζουμε πως ακόμη και αν αποκλειστεί από τη Ναϊμέγκεν, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League όπως και η ΑΕΚ αν αποκλειστεί από την Καϊράτ ή τη Λέφσκι.

Αναλυτικά τα ζευγάρια



Μονοπάτι πρωταθλητών

ΑΕΚ – Λέφσκι / Καϊράτ

Σέλτικ – ΛΑΣΚ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ

Μιάλμπι / Σλόβαν Μπρατισλάβας – Αραράτ / Τσέλιε

Χαποέλ Μπερ Σεβά / Ερυθρός Αστέρας – Άαρχους / Σαμπάχ

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Ο πρώτος αγώνας του Δικεφάλου για τα Play Offs του Champions League θα γίνει το διάστημα 18-19 Αυγούστου, εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας μια εβδομάδα αργότερα, στις 25-26/8.

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Ολυμπιακός / Ναϊμέγκεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ / Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρ / Στουρμ Γκρατς – Σπάρτα Πράγας / Λιόν

Ο πρώτος αγώνας των ερυθρόλευκων για τα Play Offs του Champions League θα γίνει το διάστημα 18-19 Αυγούστου, εντός έδρας, ενώ η ρεβάνς στην έδρα του πιθανού αντιπάλου του μια εβδομάδα αργότερα, στις 25-26/8.

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