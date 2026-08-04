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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποδίδει τη φωτιά σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την επαφή των καλωδίων λόγω ισχυρών ανέμων.

Τα κατασχεθέντα καλώδια αποτέλεσαν βασικά αποδεικτικά στοιχεία στη δικογραφία, οδηγώντας στην άσκηση ποινικών διώξεων και στη σύλληψη δύο κατηγορουμένων.

Παράλληλα, η οικογένεια του πιλότου ελικοπτέρου που έχασε τη ζωή του κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου.

Οι συγγενείς του εκλιπόντος ζητούν μέσω νομικών ενεργειών τη διακρίβωση των συνθηκών του δυστυχήματος και την απόδοση ευθυνών για τον θάνατό του.

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Νέες φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον τόπο εκδήλωσης της μεγάλης φωτιάς στην Βοιωτία, αποτυπώνουν τα σημάδια που άφησε η επαφή δύο καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εκτιμάται ότι αποτέλεσε την αιτία της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Βοιωτία και την Αττική.

Κατά την εκτίμηση των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, από την επαφή των αγωγών δημιουργήθηκαν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερή βλάστηση, προκαλώντας την εκδήλωση της φωτιάς.

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Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με εμφανή ίχνη ηλεκτρικού τόξου. Ειδικότερα, διακρίνεται τοπική τήξη και παραμόρφωση στους εξωτερικούς αλουμινένιους κλώνους, στοιχεία που, σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνάδουν με την πρόκληση βραχυκυκλώματος.

Στη δεύτερη εικόνα απεικονίζεται ακόμη ένα καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο διακρίνονται έντονη θερμική καταπόνηση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Η αυτοψία και η τεχνική έκθεση της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι τα δύο καλώδια ήταν τοποθετημένα παράλληλα και, λόγω των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων, ταλαντώθηκαν μέχρι να έρθουν σε επαφή, προκαλώντας το βραχυκύκλωμα.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες παρουσιάζονται τα καλώδια που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και ενσωματώθηκαν στη δικογραφία ως πειστήρια. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό αποδεικτικό υλικό της έρευνας, η οποία οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση.

Υποστήριξη της κατηγορίας από την μητέρα και την αδελφή του αδικοχαμένου Έλληνα πιλότου

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας” θα δηλώσει κατά παντός υπευθύνου η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου που έχασε την ζωή του στην Ψάθα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δικηγόρου Βάσως Πανταζή. Στο δελτίο Τύπου, η κ. Πανταζή αναφέρει τα εξής:

“Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα – Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος , προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες”.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, ΕΡΤ)