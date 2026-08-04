Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας από τα τέλη Ιουλίου προκάλεσαν την καύση περισσότερων από 180.000 στρεμμάτων και την απομάκρυνση 10.000 πολιτών.

Το WWF προειδοποιεί ότι η συχνή επανάληψη των πυρκαγιών στις ίδιες εκτάσεις, όπως στη δυτική Αττική, δυσχεραίνει τη φυσική αναγέννηση των οικοσυστημάτων και αυξάνει τον κίνδυνο ερημοποίησης.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου κρίνεται απαραίτητη η άμεση χαρτογράφηση των περιοχών και η ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με επίσημα πορίσματα, η πυρκαγιά στη Βοιωτία και την Αττική προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ισχυρών ανέμων.

Τα σχετικά ευρήματα, που αποτυπώνουν ίχνη ηλεκτρικού τόξου και τοπική τήξη των αγωγών, αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία για την απόδοση κατηγοριών στους συλληφθέντες.

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Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες καταστροφές που άφησαν στο πέρασμά τους οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα και ειδικότερα την Κρήτη, την Πάρο, τη νότια Βοιωτία και τη δυτική Αττική από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις του WWF, περισσότερα από 180.000 στρέμματα κάηκαν, ενώ πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλύματά τους.

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Όπως υπογραμμίζει το WWF, ένα μεγάλο μέρος των καμένων εκτάσεων αφορά μακία (σ.σ. πυκνή θαμνώδης βλάστηση), φρυγανικά οικοσυστήματα και πευκοδάση, τα οποία διαθέτουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά από πυρκαγιά. Ωστόσο, η φυσική αυτή δυνατότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αποκατάστασης. Η ένταση της καύσης, η ξηρασία, η διάβρωση, η έντονη βόσκηση, η απώλεια εδάφους και κυρίως, οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές, μπορούν να μεταβάλουν μόνιμα την πορεία ανάκαμψης ενός οικοσυστήματος.

Ιδιαίτερη ανησυχία, τονίζει το WWF, προκαλούν οι περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών και αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την εκτίμηση της δυνατότητας φυσικής αναγέννησης. Η δυτική Αττική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η συχνότητα των πυρκαγιών μειώνει σημαντικά την ικανότητα των δασικών οικοσυστημάτων να ανακάμψουν φυσικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόνιμης υποβάθμισης και ερημοποίησης.

Ειδικότερα, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου, κάηκαν συνολικά 102.000 στρέμματα. Από αυτά, τα 28.280 στρέμματα είχαν καεί ξανά μέσα στην τελευταία εικοσαετία (Χάρτης 1), γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αποτυχίας της φυσικής αναγέννησης και ενδέχεται να καταστήσει αναγκαίες στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Το WWF επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση των δορυφορικών χαρτογραφήσεων και των επιτόπιων επιστημονικών ελέγχων είναι απαραίτητη για την πλήρη αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πυρκαγιών, αλλά και για τον σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων αποκατάστασης την αμέσως επόμενη ημέρα.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει άμεσα να γίνει συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών για την ιεράρχηση των περιοχών που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας φυσικής αναγέννησης, διάβρωσης και μακροχρόνιας υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Επίσης, καίριο ζήτημα είναι η προώθηση της πλήρους εφαρμογής όλων των διατάξεων του νέου νόμου για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών «Ενεργή Μάχη», ο οποίος υιοθετήθηκε την άνοιξη του τρέχοντος έτους.

Ο Νίκος Γεωργιάδης, επικεφαλής χερσαίου προγράμματος στο WWF Ελλάς, δήλωσε: «Βρισκόμαστε εν μέσω αντιπυρικής περιόδου και μόλις στην αρχή του παραδοσιακά πιο ‘δύσκολου’ μήνα. Τα έως τώρα περιστατικά υπενθυμίζουν με τον πιο δραματικό τρόπο, ότι η χώρα χρειάζεται να επενδύσει συστηματικά στην πρόληψη.

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Η αποτελεσματική διαχείριση της δασικής καύσιμης ύλης, η δημιουργία πιο ανθεκτικών τοπίων με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, η συντήρηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση της επιστημονικής παρακολούθησης, η θωράκιση των τοπικών κοινωνιών και η ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση του κινδύνου απέναντι στις ολοένα συχνότερες και εντονότερες πυρκαγιές. Πολλά από τα παραπάνω θα γίνουν πραγματικότητα αν εφαρμοστεί γρήγορα και σωστά ο νέος νόμος ‘Ενεργή Μάχη’»

Η έναρξη της φωτιάς

Παράλληλα, νέες φωτογραφίες που έδωσε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ δίνουν περαιτέρω πληροφορίες για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς που έκαψε τη Βοιωτία και την Αττική.

Στα πλάνα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα και προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά.

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Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων.

Οπως αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής, τα ευρήματα αυτά είναι συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος.

Στις επόμενες φωτογραφίες διακρίνεται έντονη θερμική αλλοίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Σύμφωνα με την έκθεση, τα δύο καλώδια είχαν παράλληλη διάταξη και λόγω του δυνατού αέρα ταλαντώθηκαν, ακούμπησαν και έτσι προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.

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Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες που συλλέχθηκαν αποτέλεσαν τα βασικά πειστήρια για τα στελέχη της ΔΑΕΕ, ώστε να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.