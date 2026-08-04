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Ο Λιονέλ Μέσι δώρισε 80.000 ευρώ για να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της Σιέρα Οέστε της Μαδρίτης που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του προηγούμενου μήνα, κάνοντας στάχτη 27.000 στρέμματα και επηρεάζοντας περισσότερους από 50.000 ανθρώπους.

Τη δωρεά έκανε γνωστή η πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, η οποία θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον Μέσι για τη βοήθειά του και την έμπρακτη συμπαράστασή του στους κατοίκους της περιοχής.

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Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

«Θέλω να τον ευχαριστήσω και να του πω ότι οι κατοίκοι της Μαδρίτης ελπίζουμε να τον υποδεχτούμε σύντομα για να του δώσουμε το χειροκρότημα που του αξίζει», έγραψε η Αγιούσο σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι πυρκαγιές έπληξαν 17 δήμους και προκάλεσαν ζημιές σε δάση, καλλιέργειες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με τα στοιχεία της περιφερειακής κυβέρνησης.

Η Περιφέρεια της Μαδρίτης έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τη φροντίδα των πυρόπληκτων οικογενειών και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που επλήγησαν. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ενισχύσεις για στέγαση, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, την επισκευή δρόμων και εργασίες για την αποφυγή της διάβρωσης και την ενίσχυση της ανάκαμψης των δασών.

Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες καταστροφικής πορείας, το μέτωπο βρίσκεται πλέον σε σταθεροποίηση και φάση ελέγχου. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την επιτήρηση της περιμέτρου και την κατάσβεση μικροεστιών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λιονέλ Μέσι προχωρά σε μια δωρεά. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση μέσω του “Leo Messi Foundation”, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 με στόχο τη στήριξη ευάλωτων παιδιών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.

Το 2020, προσέφερε 500.000 ευρώ σε νοσοκομεία της Αργεντινής για την αγορά αναπνευστήρων, μόνιτορ και ιατρικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Την ίδια χρονιά, δώρισε ακόμη 1 εκατομμύριο ευρώ στο “Hospital Clínic” της Βαρκελώνης και σε άλλα ισπανικά κέντρα υγείας για τη μάχη κατά της πανδημίας.

Παράλληλα, ως πρεσβευτής της UNICEF από το 2010, έχει πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας για την Αϊτή μετά τον καταστροφικό σεισμό, καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο στη Συρία.



