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Ένα απρόσμενο περιστατικό περίμενε έναν πελάτη σε κατάστημα αθλητικών ειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν την ώρα που πήγαινε να κάνει τις καθημερινές του αγορές αντίκρισε μπροστά του τον… Λιονέλ Μέσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης καταστήματος της γνωστής αλυσίδας αθλητικών ειδών DICK’S Sporting Goods, όπου ένας τυχερός οδηγός κατέγραψε σε βίντεο τον Αργεντινό σούπερ σταρ τη στιγμή που έβγαινε από το κατάστημα.

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He randomly met Messi coming out of a store



why is he walking around without a bodyguard, man pic.twitter.com/uOJP7WL0V2 — J. 🇵🇸 (@Messilizer0) August 4, 2026

Το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral στα social media, με τους χρήστες να εντυπωσιάζονται όχι μόνο από το γεγονός ότι βρέθηκε μπροστά τους ο «Pulga», αλλά κυρίως από το ότι ο Μέσι κυκλοφορούσε εντελώς μόνος του.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η απουσία του προσωπικού του σωματοφύλακα, Γιασίν Τσουέκο, ο οποίος συνήθως βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του Αργεντινού άσου.