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Ο προπάππους του ποδοσφαιριστή γεννήθηκε το 1904 στο Ριμπεϊράο Πρέτο από Ιταλούς μετανάστες γονείς που εργάζονταν ως αγρεργάτες.

Κατά τη διαμονή της οικογένειας στη Βραζιλία, το επώνυμο Κοτσετίνι μετατράπηκε σε Κουτσιτίνι λόγω διαφορών στην ορθογραφία και την προφορά.

Το 1905 η οικογένεια μετανάστευσε στην Αργεντινή, όπου γεννήθηκαν ο παππούς, η μητέρα του Μέσι και τελικά ο ίδιος.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για οικογενειακή σύνδεση με τη χώρα και όχι για βραζιλιάνικη καταγωγή του παίκτη.

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Νέα στοιχεία για το γενεαλογικό δέντρο του Λιονέλ Μέσι έφεραν στο φως μια άγνωστη μέχρι σήμερα οικογενειακή σύνδεση του Αργεντινού σούπερ σταρ με τη Βραζιλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Globo, ένας από τους προππαπούδες του από την πλευρά της μητέρας του γεννήθηκε το 1904 στο Ριμπεϊράο Πρέτο, στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

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Πρόκειται για τον Αρντερίγκο Κοτσετίνι (Arderigo Koćetini), ο οποίος αργότερα καταγράφηκε στα ληξιαρχικά αρχεία ως Φεντερίκο Κουτσιτίνι (Federico Cucitini), ύστερα από αλλαγές στην ορθογραφία του ονόματος και του επωνύμου του. Ήταν πρόγονος της μητέρας του Μέσι, Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι (Celia Maria Cucitini), ενώ η οικογένεια είχε μεταναστεύσει στη Βραζιλία από την Ιταλία στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ο προ-προπάππους του Μέσι, Ρανιέρο Κοτσετίνι (Raniero Cochetini), γεννήθηκε στο Σαν Σεβερίνο Μάρκε της Ιταλίας. Το 1899 εγκατέλειψε την πατρίδα του μαζί με τη σύζυγό του Ρόζα και εγκαταστάθηκε στη Βραζιλία, όπου εργάστηκε ως αγρεργάτης σε φάρμα στην ενδοχώρα της πολιτείας Σάο Πάολο.

Κατά τη διαμονή τους εκεί απέκτησαν δύο παιδιά: την Ερμίνι (Ermini) το 1900 και τον Αρντερίγκο στις 27 Ιανουαρίου 1904.

Κατά την καταχώρισή τους στα ληξιαρχικά μητρώα, τα στοιχεία της οικογένειας τροποποιήθηκαν, μια συνηθισμένη πρακτική για πολλούς Ευρωπαίους μετανάστες εξαιτίας διαφορών στην προφορά και την ορθογραφία.

Όπως εξήγησε ο Ιταλός ερευνητής Φιορέντσο Σαντίνι, ο οποίος ανέλαβε την ανασύνθεση του γενεαλογικού δέντρου του Μέσι, «Ο Αρντερίγκο έγινε Φεντερίκο στη Βραζιλία, ενώ το επώνυμο Κοτσετίνι μετατράπηκε σε Κουτσιτίνι. Ο Φεντερίκο είναι ο προπάππους του Μέσι».

Το 1905 η οικογένεια άφησε τη Βραζιλία και μετακόμισε στην περιοχή του Ροζάριο στην Αργεντινή. Εκεί γεννήθηκε αργότερα ο παππούς του Μέσι, Αντόνιο Κουτσιτίνι, στη συνέχεια η μητέρα του, Σέλια, και στις 24 Ιουνίου 1987 ο Λιονέλ Αντρές Μέσι Κουτσιτίνι.

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Ο προπάππους του Αργεντινού αστέρα έζησε στη Βραζιλία μόνο τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι είναι πιο ορθό να γίνεται λόγος για οικογενειακή σύνδεση με τη χώρα και όχι για βραζιλιάνικη καταγωγή, καθώς οι γονείς του ήταν Ιταλοί και η οικογένεια εγκαταστάθηκε σύντομα στην Αργεντινή.

Ο Φιορέντσο Σαντίνι ερευνούσε τη μητρική οικογενειακή γραμμή του Μέσι από το 2019 έως το 2022. Η αναζήτησή του τον οδήγησε στη Βραζιλία, αφού δεν μπορούσε να εντοπίσει το επώνυμο Cucitini στα ιταλικά αρχεία. Τελικά διαπίστωσε ότι το επώνυμο είχε αλλάξει κατά την παραμονή της οικογένειας στη Βραζιλία.

Η έρευνα επιβεβαίωσε παράλληλα τους ισχυρούς δεσμούς της οικογένειας του Μέσι με την Ιταλία. Οι πρόγονοι από την πλευρά του πατέρα προέρχονται από την περιοχή του Ρεκανάτι, ενώ η οικογένεια της μητέρας συνδέεται με το Σαν Σεβερίνο Μάρκε.

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Η Gazzetta dello Sport είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η οικογένεια Κοτσετίνι μετανάστευσε αρχικά από την Ιταλία στη Βραζιλία, όπου παρέμεινε περίπου πέντε χρόνια, πριν εγκατασταθεί οριστικά στην Αργεντινή. Η νεότερη έρευνα της Globo προσέθεσε πιο ακριβή στοιχεία σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο γέννησης του προπάππου του Μέσι.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα δεν υπάρχουν συγγενείς του Αργεντινού άσου από αυτόν τον οικογενειακό κλάδο στο Ριμπεϊράο Πρέτο. Η σύνδεση της οικογένειας με τη Βραζιλία τεκμηριώνεται κυρίως μέσα από ληξιαρχικά και μεταναστευτικά αρχεία, τα οποία αποτυπώνουν τη διαδρομή της από την Ιταλία στη Βραζιλία και, στη συνέχεια, στην Αργεντινή.

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