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Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής εμφανίζεται συχνά σε ευαγγελικές εκκλησίες μιλώντας για την πίστη του και τον Θεό.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας αθώωσε τον Άλβες τον Μάρτιο του 2025, ανατρέποντας την πρωτόδικη καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση.

Ο ίδιος υποστήριξε σε πρόσφατες ομιλίες του ότι η περίοδος της φυλάκισής του τον βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τις αξίες του.

Οι δημόσιες δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς η μεταστροφή του αντιμετωπίζεται με διαφορετικές προσεγγίσεις από το κοινό.

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Ο Ντάνι Άλβες φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω του τη ζωή που γνώριζε για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ο Βραζιλιάνος, ένας από τους πιο επιτυχημένους δεξιούς μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με σπουδαία καριέρα σε Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους και την εθνική Βραζιλίας, έχει πλέον στραφεί έντονα στη θρησκεία, μετά τις δικαστικές περιπέτειες που σημάδεψαν τη ζωή του.

Το τελευταίο διάστημα, ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις σε ευαγγελικές εκκλησίες και θρησκευτικές εκδηλώσεις, όπου μιλά ανοιχτά για την πίστη του, τις δυσκολίες που βίωσε και τον τρόπο με τον οποίο, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, η σχέση του με τον Θεό τον βοήθησε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής του.

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Daniel Alves, agora Pastor, afirmou que se sentiu mais feliz na penitenciária do que na época em que ganhava milhões de euros como jogador profissional:



"Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus e ao futebol, mas, na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que… pic.twitter.com/wN2HzZRvGw — Pri (@Pri_usabr1) July 14, 2026

Η υπόθεση που άλλαξε τη ζωή του

Η ζωή του Ντάνι Άλβες άλλαξε δραματικά τον Ιανουάριο του 2023, όταν συνελήφθη στην Ισπανία έπειτα από καταγγελία γυναίκας για σεξουαλική επίθεση, η οποία φέρεται να σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης τον Δεκέμβριο του 2022.

Τον Φεβρουάριο του 2024 καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών. Ο ίδιος αρνήθηκε εξαρχής τις κατηγορίες και άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Τον Μάρτιο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Καταλονίας ανέτρεψε την πρωτόδικη καταδίκη και τον αθώωσε σε δεύτερο βαθμό, κρίνοντας ότι υπήρχαν ασυνέπειες και ελλείψεις στην αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διατηρηθεί η καταδίκη.

«Στη φυλακή ήμουν πιο ευτυχισμένος»

Σε μία από τις πρόσφατες ομιλίες του, ο Άλβες αναφέρθηκε στη βαθιά αλλαγή που, όπως λέει, βίωσε κατά τη διάρκεια της κράτησής του, υποστηρίζοντας ότι η εμπειρία αυτή τον οδήγησε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του.

«Κέρδιζα εκατομμύρια ευρώ, χάρη στον Θεό και στο ποδόσφαιρο, αλλά στη φυλακή, κερδίζοντας 113 ευρώ, ήμουν πιο ευτυχισμένος από τότε. Παλιότερα έπαιζα ποδόσφαιρο και τώρα ήμουν στη φυλακή, αλλά είχα τον πατέρα μου μαζί μου. Έλεγα: “Τι αξία έχουν τα εκατομμύρια ευρώ χωρίς πατέρα;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις. Για ορισμένους αποτελούν ένδειξη μιας ουσιαστικής προσωπικής μεταστροφής, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τη νέα δημόσια εικόνα του πρώην άσου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.