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Ο τερματοφύλακας Όριαν Νίλαντ απέκρουσε πέναλτι στο 11ο λεπτό, διατηρώντας την ομάδα του εντός αγώνα.

Ο Έρλινγκ Χάλαντ σημείωσε δύο τέρματα για τους Νορβηγούς στο 79ο και στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Βραζιλία κατάφερε να μειώσει το σκορ με πέναλτι του Νεϊμάρ στις καθυστερήσεις, χωρίς όμως να αποφύγει τον αποκλεισμό.

Η νίκη αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ποδοσφαιρική ιστορία της Νορβηγίας.

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Η Βραζιλία έπεσε. Και δεν την έριξε κάποια ποδοσφαιρική υπερδύναμη με πέντε αστέρια στη φανέλα. Την έριξε η Νορβηγία. Η ομάδα των «Βίκινγκς», με αρχηγό στο κουπί τον ασύλληπτο Έρλινγκ Χάλαντ, νίκησε 2-1 τη Σελεσάο και πήρε ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Ήταν μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των Νορβηγών. Όχι μόνο γιατί απέκλεισαν τη Βραζιλία. Αλλά γιατί το έκαναν με τρόπο καθαρό, ψύχραιμο, αποφασιστικό. Με τερματοφύλακα-ήρωα, τον Όριαν Νίλαντ, που κράτησε όρθια την ομάδα του όταν η Βραζιλία είχε την ευκαιρία να προηγηθεί. Και με τον Χάλαντ να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να εμφανίζεται εκεί όπου καίει η μπάλα.

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Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε νωρίς. Στο 11ο λεπτό, ο Άγερ ανέτρεψε τον Κούνια στην περιοχή και η Βραζιλία κέρδισε πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR. Ο Μπρούνο Γκιμαράες πήρε την ευθύνη, αλλά ο Νίλαντ είπε το πρώτο μεγάλο «όχι». Εκεί, ίσως, άλλαξε και η ψυχολογία του αγώνα.

Η Σελεσάο προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, είχε τις στιγμές της, αλλά έδειχνε νευρική. Η Νορβηγία, αντίθετα, όσο περνούσε η ώρα, έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο. Ο Σολμπάκεν ανακάτεψε την τράπουλα στο ημίχρονο, περνώντας τους Μπομπ και Σιέλντρουπ, και η ομάδα του βρήκε φρεσκάδα, ταχύτητα και μεγαλύτερη τόλμη στα άκρα.

Στο 79′ ήρθε το πρώτο χτύπημα. Ο Σιέλντρουπ βρήκε χώρο από αριστερά, έβγαλε τη σέντρα και ο Χάλαντ, σαν να είχε σημαδέψει τη φάση πριν καν γίνει, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άλισον. Το 1-0 πάγωσε τη Βραζιλία και απογείωσε τη Νορβηγία.

Η Σελεσάο προσπάθησε να αντιδράσει. Πίεσε, είχε δοκάρι μετά από απόκρουση του Νίλαντ, αναζήτησε την ισοφάριση με τον Νεϊμάρ στο γήπεδο. Όμως στο 90′ ο Χάλαντ τελείωσε τη συζήτηση. Με σουτ εκτός περιοχής, σχεδόν εν στάση, νίκησε ξανά τον Άλισον και έκανε το 2-0. Ήταν το γκολ της πρόκρισης. Το γκολ που έκανε τη Νορβηγία να πιστέψει ότι δεν ζει όνειρο, αλλά ιστορία.

Η Βραζιλία μείωσε στο 90+10′ με πέναλτι του Νεϊμάρ, μετά από αγκωνιά του Έστιγκαρντ στον Κασεμίρο. Όμως ήταν αργά. Το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος και η Νορβηγία πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ποδοσφαιρικής ιστορίας της.

Για τη Βραζιλία, ο αποκλεισμός είναι σοκ. Για τη Νορβηγία, είναι δικαίωση. Μια ομάδα που δεν τρόμαξε από τη φανέλα, δεν λύγισε από το βάρος του ονόματος και δεν περίμενε απλώς τον Χάλαντ να τη σώσει. Είχε πλάνο, είχε τρέξιμο, είχε πίστη και είχε έναν τερματοφύλακα που κράτησε το μηδέν όταν όλα μπορούσαν να πάνε στραβά.

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Οι «Βίκινγκς» συνεχίζουν. Και συνεχίζουν όχι ως ευχάριστη έκπληξη, αλλά ως ομάδα που πλέον όλοι οφείλουν να υπολογίζουν. Γιατί όταν έχεις Χάλαντ σε τέτοια κατάσταση, τίποτα δεν μοιάζει αδύνατο.

Οι συνθέσεις

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος, Ράγιαν (67′ Σάντος), Γκιμαράες (79′ Έντερσον), Κασεμίρο, Μαρτινέλι (67′ Νεϊμάρ), Κούνια (58′ Έντρικ), Βινίσιους.

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ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Νίλαντ, Ριέρσον (63′ Όρσνες), Άγερ, Χέγκεμ, Βόλφε (90+5′ Έστιγκαρντ), Όντεγκααρντ, Μπέργκε, Μπεργκ, Σέρλοτ (46′ Μπομπ), Νούσα (46′ Σιέλντρουπ), Χάλαντ.