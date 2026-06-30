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«Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ τράβηξε όλα τα βλέμματα με τη νέα της καλοκαιρινή ανάρτηση από τη Βραζιλία. Το μοντέλο, που βρίσκεται στις λιμνοθάλασσες του Λενσόις Μαρανιένσες, μοιράστηκε στιγμιότυπα όπου εμφανίζεται να καλύπτει το στήθος της με φύλλα νούφαρου, αντί για το πάνω μέρος του μαγιό της.

Η τολμηρή πόζα της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ

Παράλληλα, το μοντέλο κοιτούσε τον φακό, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου.

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«Ήλιος, άμμος και οι κρυστάλλινες λιμνοθάλασσες των Λενσόις Μαρανιένσες» έγραψε η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ στη λεζάντα της ανάρτησής της