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Τα μηνύματα περιείχαν ακατανόητο περιεχόμενο, όπως προειδοποιήσεις για εισβολή εξωγήινων και αναφορές στη μισανθρωπία, προκαλώντας έντονη σύγχυση και αναστάτωση στους κατοίκους.

Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας επιβεβαίωσε την παράνομη πρόσβαση στο σύστημα και παρέπεμψε το περιστατικό στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση.

Οι πολίτες εξέφρασαν σοβαρό προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία του κρατικού συστήματος προειδοποιήσεων μετά την επιτυχημένη παραβίασή του από τρίτους.

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κυβερνοασφάλειας σημειώθηκε στη Βραζιλία, όταν χιλιάδες πολίτες σε επτά πόλεις έλαβαν μέσα στη νύχτα ψευδείς ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες έφτασαν μέχρι και να προειδοποιούν για… επίθεση εξωγήινων.

Το περιστατικό συνέβη στις 01:30 τα ξημερώματα της 19ης προς 20ή Ιουνίου, όταν κάτοικοι επτά πόλεων δέχθηκαν ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα. Σύμφωνα με το Dexerto, χάκερ κατάφεραν να παραβιάσουν το εθνικό σύστημα ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης της Βραζιλίας και να αποστείλουν ψεύτικα μηνύματα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έκαναν λόγο για επικείμενη εισβολή εξωγήινων.

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As notificações da Defesa Civil em plena madrugada: pic.twitter.com/WyDpIyXQkw — Sam Pancher (@SamPancher) June 20, 2026

Τα μη εξουσιοδοτημένα αυτά μηνύματα ενεργοποίησαν τον επίσημο ήχο των ακραίων ειδοποιήσεων στα κινητά, προκαλώντας έντονη σύγχυση στους πολίτες, προτού τελικά το σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας περίπου στις 01:30 του Σαββάτου (20/6).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μηνύματα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά ή ακατανόητα. Σύμφωνα με το G1 Globo, κάτοικοι του Μπέλο Οριζόντε έλαβαν το μήνυμα: «Προστατευτείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΈΡΘΕΙ». Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η ειδοποίηση ήταν λιγότερο δραματική αλλά περιείχε ορθογραφικά λάθη και ακατανόητες εκφράσεις: «misantropo ADRESS RJ burros dms pprt» (μτφ. «Μισάνθρωπος. Διεύθυνση: Ρίο ντε Τζανέιρο. Πολύ χαζοί, στ’ αλήθεια.»).

Πολλά από τα ψευδή μηνύματα περιείχαν τη λέξη «μισανθρωπία» (misanthropy), η οποία αναφέρεται στην αποστροφή ή το μίσος προς την ανθρωπότητα, χωρίς να σχετίζεται με οποιαδήποτε πραγματική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Το περιστατικό προκάλεσε γρήγορα μεγάλη αναστάτωση στα social media, όπου χρήστες αντέδρασαν με χιούμορ και memes, ενώ το σενάριο της «εισβολής εξωγήινων» εξαπλώθηκε ταχύτατα στις πλατφόρμες.

Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι τα μηνύματα στάλθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία για περαιτέρω έρευνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ταυτοποιηθεί ύποπτοι.

Em Belo Horizonte, complementaram como “Ataque Alienígena” pic.twitter.com/1rml1Gzf8u Advertisement June 20, 2026

Πολλοί χρήστες σχολίασαν ανάρτηση του δημοσιογράφου Σαμ Πάντσερ στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας προβληματισμό για την αξιοπιστία του συστήματος. Ένας από αυτούς σημείωσε χαρακτηριστικά ότι το πιο ανησυχητικό δεν είναι το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά το γεγονός ότι ένα κρίσιμο σύστημα προειδοποιήσεων μπορεί να παραβιαστεί, θέτοντας ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε να εμπιστευτεί ο πληθυσμός τέτοιες ειδοποιήσεις σε περίπτωση πραγματικού κινδύνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βραζιλία τα τελευταία χρόνια διατηρεί μια τεταμένη σχέση με τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Το 2024 η χώρα προχώρησε σε πλήρη απαγόρευση της πλατφόρμας X, έπειτα από την άρνηση του Έλον Μασκ να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο στη χώρα, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα που έφταναν έως και τα 8.874 δολάρια ημερησίως σε όσους επιχειρούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω VPN.

Με πληροφορίες από RBC Ukraine

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