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Το «μοιραίο λάθος» σε άλμα bungee jumping που οδήγησε στον θάνατο της 21χρονης Μαρίας Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας στη Βραζιλία συνεχίζει να προκαλεί σοκ στη χώρα.

Η νεαρή γυναίκα, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της τραγωδίας, έχασε τη ζωή της όταν εκπαιδευτές bungee την έριξαν από γέφυρα ύψους περίπου 40 μέτρων, χωρίς να την έχουν δέσει με σχοινί ασφαλείας.

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Νέο βίντεο εκπαιδευτή bungee jumping κάνοντας πλάκα με μεταφορά «πτώματος»

Μετά το δυστύχημα, ήρθε ξανά στο φως ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει πριν από τέσσερα χρόνια ένας από τους εκπαιδευτές που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, ο 32χρονος Λουίς Φελίπε Φελισιάνο Εγκόροφ. Στο επίμαχο υλικό, ο Εγκόροφ και άλλοι εκπαιδευτές εμφανίζονται να μεταφέρουν μια μαύρη σακούλα, που θυμίζει σάκο μεταφοράς πτώματος, και να την πετούν από την ίδια γέφυρα απ’ όπου αργότερα ρίχτηκε η 21χρονη χωρίς να είναι δεμένη.

Στο βίντεο φαίνεται ότι μέσα στη σακούλα υπήρχε ζωντανός άνθρωπος, καθώς διακρίνονται τα πόδια του να κινούνται. Το βίντεο είχε τίτλο «Ξεφορτωνόμαστε ένα πτώμα».

Μετά τη δημοσιοποίησή του, χρήστες των social media αντέδρασαν έντονα, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερα ανησυχητικό. «Τι εξαιρετικά ανησυχητικό βίντεο, παράξενα όλα αυτά που συνέβησαν», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «Προφητικό, επιτέλους συνέβη. Το κορίτσι πέθανε όπως είχε προγραμματιστεί… Υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν πρέπει να παίζουμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο αυτό ήρθε στο φως αφού είχε ήδη εντοπιστεί στον λογαριασμό του Εγκόροφ και άλλο υλικό, στο οποίο φαίνεται να πραγματοποιεί άλμα από τη γέφυρα κρατώντας ένα παιδί.

Brezilya da bungee jumping ipini bağlamadan atmışlar pic.twitter.com/egYZiPJjRT — Dr.House (@genter70) June 14, 2026

Οι τρεις εκπαιδευτές που συνελήφθησαν για την υπόθεση μεταφέρθηκαν την Τρίτη από τη φυλακή σε κέντρο κράτησης στην πολιτεία του Σάο Πάολο, έπειτα από αίτημα του συνηγόρου τους. Ο δικηγόρος τους, Ραφαέλ Γκόμες ντος Σάντος, ανέφερε ότι η μεταφορά έγινε για να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα.

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Παράλληλα, σε νέα βίντεο μετά τη σύλληψή τους, οι τρεις άνδρες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς συνέβη το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον θάνατο της νεαρής γυναίκας. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τι συνέβη με την κάμερα που κρατούσε το θύμα τη στιγμή του άλματος.

Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ωστόσο, ο συνήγορός τους αμφισβητεί την πρόθεση, υποστηρίζοντας ότι οι πελάτες του ούτε επιδίωξαν ούτε αποδέχθηκαν το ενδεχόμενο θανάτου, κάνοντας λόγο για «τραγικό δυστύχημα».

Με πληροφορίες από New York Post

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