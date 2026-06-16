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Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στις Κάννες, λίγες ημέρες μετά την προβολή της νέας ρομαντικής κομεντί του Netflix, «Office Romance».

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε να φορέσει ένα λαμπερό μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, κερδίζοντας τα βλέμματα κατά την προετοιμασία της για την εκδήλωση. Ωστόσο, περισσότερο από το σύνολό της, συζητήθηκε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη hairstylist της, Ντανιέλ Πριάνο.

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Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η Λόπεζ εμφανίζεται καθισμένη στην καρέκλα του μακιγιάζ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, με τη φωτογραφία να προκαλεί ποικίλα σχόλια από τους χρήστες των social media.

Όπως συμβαίνει συχνά με τις δημόσιες εμφανίσεις της, οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν με χιουμοριστική διάθεση τη φωτογραφία, ενώ άλλοι εξέφρασαν την άποψη ότι η πόζα ήταν ιδιαίτερα τολμηρή. Παράλληλα, δεν έλειψαν και όσοι υπερασπίστηκαν τη σταρ, επισημαίνοντας τη φυσική της κατάσταση και το δικαίωμά της να εκφράζεται όπως επιθυμεί.

Κάποιος αστειεύτηκε: «Εγώ στο ραντεβού με τον γυναικολόγο στις 30 εβδομάδες εγκυμοσύνης», ενώ άλλος έγραψε: «Όχι, πολύ προκλητικό, όχι από εκείνη».

Ένας τρίτος έγραψε: «Κλείσε τα πόδια σου για ένα λεπτό!», ενώ υπήρξαν και πιο υποστηρικτικές φωνές που τόνισαν πως αν είχαν το σώμα της στην ηλικία της, θα το επέδειχναν κι εκείνοι.