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Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Office Romance» στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις των τελευταίων μηνών.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας μια δημιουργία υψηλής ραπτικής που συνδύαζε ρομαντικά στοιχεία με κομψές λεπτομέρειες. Το στράπλες φόρεμα, διακοσμημένο με περίτεχνα λουλουδένια κεντήματα, αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και κατέληγε σε εντυπωσιακή ουρά από τούλι, προσδίδοντας αέρα χολιγουντιανής λάμψης.

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Η επιλογή της τράβηξε αμέσως τα φλας των φωτογράφων και τα σχόλια των θαυμαστών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για μία από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις της φετινής σεζόν.

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας ρομαντικής κομεντί του Netflix, στην οποία η Τζένιφερ Λόπεζ πρωταγωνιστεί δίπλα στον Μπρετ Γκόλντσταϊν. Ωστόσο, πέρα από την ταινία, ήταν η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί που κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον και να συγκεντρώσει τα περισσότερα σχόλια.