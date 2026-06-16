Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι σε πρανές της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του 55ου χιλιομέτρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα, σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus Gate.
Εξαιτίας της φωτιάς και για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου και στην εκτροπή των οχημάτων μέσω Τύριας.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 5 οχήματα, 12 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα αποτελούμενη από 7 υπαλλήλους.
Παράλληλα, έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας το ρεύμα προς Ιωάννινα, ενώ έχουν κλείσει και οι σήραγγες Μπαουσσιών και Αγίας Αναστασίας.