Καταδικαστική απόφαση εξέδωσε το Τριμελές Εφετείο Θράκης για τον Βούλγαρο οδηγό που ενεπλάκη στη φονική καραμπόλα στα διόδια του Ιάσμου, στην Εγνατία Οδό, τον Αύγουστο του 2025. Από το πολύνεκρο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ύστερα από πολύωρη και εξαντλητική ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, με την αναγνώριση ελαφρυντικών, για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών για κάθε ανθρωποκτονία, με συνολική ποινή έξι ετών και έντεκα μηνών. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο οδηγός οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που άσκησε.

Η απαλλαγή από την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αρχικά ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε και την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία, σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου περισσότερων του ενός ατόμων, μπορεί να επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Ωστόσο, το Τριμελές Εφετείο Θράκης τον απάλλαξε από τη συγκεκριμένη κατηγορία, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται υπαιτιότητά του ως προς την επικίνδυνη οδήγηση.

Η κρίση αυτή ταυτίστηκε με την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία, από τα στοιχεία της δικογραφίας, τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα πορίσματα της πραγματογνωμοσύνης, δεν προέκυπτε ότι ο οδηγός κινούνταν με τρόπο που να συνιστά επικίνδυνη οδήγηση. Το δικαστήριο αποδέχθηκε ότι, παρά το τραγικό αποτέλεσμα, δεν πληρούνταν οι αυστηρές προϋποθέσεις του συγκεκριμένου αδικήματος.