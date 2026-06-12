Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Τζένιφερ Λόπεζ έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στη συναυλία του Ντέιβιντ Γκέτα στο Παρίσι, ξεσηκώνοντας το κοινό των 80.000 θεατών.

Η Πορτορικανή τραγουδίστρια έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση σε μία από τις τρεις συναυλίες του γνωστού DJ στο Stade de France, ερμηνεύοντας τη μεγάλη επιτυχία της «On the Floor». Το κοινό την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, χαρίζοντάς της θερμό χειροκρότημα και αποθέωση, όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε το επίσημο προφίλ του σταδίου στο Instagram.

Advertisement
Advertisement

Λίγο αργότερα, η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας το εντυπωσιακό της σύνολο: ένα μαύρο κορμάκι με ιδιαίτερα κοψίματα, συνδυασμένο με μαύρο καλσόν και μποτάκια, ενώ την εμφάνισή της ολοκλήρωνε αρχικά ένα δερμάτινο μπουφάν.