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Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε τη Νάξο για ακόμη μία φορά για τις καλοκαιρινές της διακοπές, πραγματοποιώντας την τέταρτη επίσκεψή της στο νησί. Αυτή τη φορά στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, με τους δυο τους να απολαμβάνουν στιγμές ξεκούρασης, τον ήλιο, τη θάλασσα και τις ομορφιές του προορισμού.

Το ζευγάρι διαμένει σε πολυτελή βίλα, έχοντας μαζί του και αγαπημένους φίλους που τους συνόδευσαν στο ταξίδι.

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις διακοπές της στη Νάξο, ξεχώρισε μία πιο προσωπική στιγμή: μια τρυφερή φωτογραφία με τον σύντροφό της, την οποία ανέβασε στα Instagram Stories. Στο στιγμιότυπο, η Ιωάννα αγκαλιάζει τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και κοιτάζει τον φακό.

Instagram/j.touni

Η γνωστή influencer έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στη σχέση της με τον νεαρό επιχειρηματία, αποκαλύπτοντας ότι γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν ξεκινήσει η κοινή τους πορεία ως ζευγάρι.

Όπως είχε δηλώσει μέσω Instagram: «Περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη».

Η Ιωάννα Τούνη, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ταξιδέψει στη Μύκονο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επέλεξε στη συνέχεια τη Νάξο για να απολαύσει ακόμη λίγες ημέρες χαλάρωσης.

Παρότι κατά την παραμονή της στη Μύκονο είχε υποστεί ηλίαση, δεν δίστασε να περάσει ξανά αρκετό χρόνο στον ήλιο, απολαμβάνοντας τις διακοπές της. Από τη Δευτέρα (08.06.2026) έως και την Τρίτη δημοσίευσε μεγάλο αριθμό από stories στο Instagram, καταγράφοντας στιγμές από τις διακοπές της με τον σύντροφό της αλλά και με τους κουμπάρους τους από την Αμερική, οι οποίοι βρίσκονται επίσης μαζί τους.