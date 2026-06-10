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Ήδη από τον περασμένο μήνα ο Μάρκος Σεφερλής είχε ανακοινώσει ότι η νέα του επιθεώρηση στο «Δελφινάριο» θα έχει τίτλο «Emily in Athens» καθώς εκείνες τις μέρες κύριαρχο θέμα συζήτησεις στις lifestyle εκπομπές ήταν τα γυρίσματα στη Μύκονο της σειράς του Netflix «Emily in Paris». Μάλιστα είχε κυκλοφορήσει και η σχετική αφίσα:

Πριν από λίγες μέρες όμως, ο τίτλος της παράστασής του άλλαξε αθόρυβα σε «ΓΕΛΑΣ: Γέλιο Ασταμάτητο». Αφορμή στάθηκαν φυσικά οι καταιγιστικές εξελίξεις στο εγχώριο πολιτικό τοπίο, με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, «ΕΛΑΣ», ονομασία που έγινε αμέσως viral προκαλώντας ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο.

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Η αλλαγή αυτή προκάλεσε σύγχυση σε πολλούς θαυμαστές του που είχαν σπεύσει να αγοράσουν στη μισή τιμή τα early bird εισιτήρια με τον προηγούμενο τίτλο με αποτέλεσμα να κατακλύσουν με μηνύματα τα social media του 57χρονου καλλιτέχνη. Μαζί του θα είναι όπως σχεδόν κάθε καλοκαίρι, η σύζυγός του, Έλενα Τσαβαλιά αλλά και ο Γιώργος Λαμπάτος.

Μάρκος Σεφερλής: «Σκέφτομαι κι εγώ να κατέβω στην πολιτική»

Ο δημοφιλής κωμικός είχε αιτιολογήσει με τον χαρακτηριστικό χιουμοριστικό του τρόπο την απόφασή του λίγο πριν από τον τελικό Champions League μέσα από τη συχνότητα του MEGA. Η πρεμιέρα της επιθεώρησής του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, με πιο πιθανό σενάριο τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Μάρκος Σεφερλής θα κάνει ταυτόχρονα περιοδεία με τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη κάθε Δευτέρα και Τρίτη σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η Αττική δεν περιλαμβάνεται στους σταθμούς που έχουν ανακοινωθεί, με εξαίρεση το «Βεάκειο» του Πειραιά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 22:00 το «Markos by Night» φέρνει στους τηλεοπτικούς δέκτες το κέφι και τον παλμό της παράστασης «Με Παρέσυρε το Ρεύμα». Σε πείσμα της ακρίβειας που κυριαρχεί στην ελληνική πραγματικότητα, ο Μάρκος Σεφερλής αποδεικνύει ότι το χιούμορ είναι το μόνο που παραμένει ανεξάρτητο από κάθε λογαριασμό.

Με αφετηρία το γνωστό ρεμπέτικο τραγούδι, ο ακούραστος κωμικός στήνει ένα πάλκο μιας άλλης εποχής, όπου οι μελωδίες του Τσιτσάνη διακόπτονται συνεχώς από τους ταχυδρόμους που φέρνουν ειδοποιητήρια πληρωμών. Η συνέχεια μάς βάζει μέσα σε δύο διαφορετικά σπίτια: από την άνεση μιας πλούσιας οικογένειας στα ζόρια ενός φτωχού νοικοκυριού, το σκετς καταγράφει πώς η ίδια οικονομική πίεση μεταφράζεται εντελώς διαφορετικά ανάλογα με το πορτοφόλι.

Τα παράδοξα συνεχίζονται με ένα διαδικτυακό ραντεβού που εξελίσσεται σε μετωπική σύγκρουση, έναν οδοντίατρο που γίνεται πιο ενοχλητικός κι από πονόδοντο και μια μάνα που επισκέπτεται τον γιο της στη φυλακή για να του αραδιάσει τα παράπονα μιας ζωής.