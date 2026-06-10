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Η εθελοντική θητεία γυναικών ήρθε για να μείνει, είναι το συμπέρασμα που προκύπτει μετά την κατάταξη της πρώτης «σειράς» η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Ο σχεδιασμός του πιλοτικού προγράμματος εθελοντικής στράτευσης για τις γυναίκες έγινε με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένης της φύσης του. Τα νούμερα ήταν ιδιαίτερα «συντηρητικά»: Αρχικά το σχέδιο ήταν για 200, αριθμός που μετά έπεσε στο 100. Εν τέλει παρουσιάστηκαν και κατατάχτηκαν περίπου 70. Όσον αφορά στις αποχωρήσεις, σύμφωνα με πηγές, τα ποσοστά χαρακτηρίζονται στα όρια του στατιστικού λάθους (είναι αντίστοιχα με αυτά που παρατηρούνται στους άνδρες). Αυτό δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς πολλές, αν όχι οι περισσότερες νεοσύλλεκτες φαίνονται να έχουν έρθει λόγω των κινήτρων που παρέχονται: Βάσει του σχετικού νόμου (άρθρο 274), περιλαμβάνεται η αναγνώριση του χρόνου θητείας ως χρόνου πλασματικού ασφάλισης, κατόπιν αναγνώρισης και εξαγοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και η μοριοδότηση στους διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ (επαγγελματίες οπλίτες). Επίσης, όσες εκπληρώνουν εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία δύνανται να ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται ως ΟΒΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους άνδρες διατάξεις.

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Η θητεία είναι 12μηνη, και, όσον αφορά στις αποδοχές τους, προβλέπεται ό,τι ακριβώς προβλέπεται και για τους άνδρες που υπηρετούν τη θητεία τους. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε Ελληνίδες 20-26 ετών (γεννηθείσες από 1η Ιανουαρίου 2001 έως και 31 Δεκεμβρίου 2007), και αφορά σε κατηγορίες ικανότητας Ι/1 και Ι/2 που δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη. Επίσης, οι εθελόντριες μπορούν να επιλέγονται ως Υποψήφιες ή Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ – ΔΕΑ), όπως ισχύει και για τους άνδρες. Όσες, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, απολύονται οριστικά, εγγράφονται στην εφεδρεία του ΣΞ, μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ού) έτους της ηλικίας τους, και εντάσσονται στο έφεδρο θήλυ προσωπικό.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα και η εξέλιξή του ερμηνεύονται ως «σπάσιμο στεγανών», καθώς ανοίγει νέους δρόμους όσον αφορά στη στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικά δεδομένων και των νέων εξελίξεων που αναμένονται στον τομέα της εφεδρείας. Στην περίπτωση της εθελοντικής στράτευσης γυναικών δεν αποκλείονται νέες προκηρύξεις στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, πιθανώς πιο «τολμηρές» όσον αφορά στους αριθμούς τους, καθώς σταδιακά η θητεία γυναικών θα παύει να αποτελεί κάτι «πρωτόγνωρο» για την κοινωνία.