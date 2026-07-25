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Δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 (Καναντέρ) μεταβαίνουν στην Ισπανία, για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Αναλυτικότερα,στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, η Ελλάδα αποστέλλει σήμερα Σάββατο δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης. Παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

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Τα αεροσκάφη αναμένεται να αφιχθούν στην αεροπορική βάση Torrejón της Ισπανίας το απόγευμα.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), κατόπιν σχετικού αιτήματος των ισπανικών αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Τα δύο CL-415 αναχώρησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποίησαν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η απευθείας μετάβασή τους. Σήμερα αναχώρησαν από το Άκτιο και προσγειώθηκαν στη Σαρδηνία της Ιταλίας για ανεφοδιασμό.

Πάνω από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ή βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών σε Ισπανία και Γαλλία, με τις αρχές να δίνουν διαρκώς νέες εντολές εκκένωσης. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξέλιξη γύρω από τη Μαδρίτη, καθώς δύο από τρεις μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν, σχηματίζοντας ένα τεράστιο ενιαίο μετωπο. Μαζικές εκκενώσεις λαμβάνουν χώρα και στη Γαλλία, όπου μαίνεται πυρκαγιά από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς το Μπορντό.