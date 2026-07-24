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Εμπορικό σκάφος που είχε καταληφθεί στα ανοιχτά της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι πλέον στα χέρια Σομαλών πειρατών, ανέφεραν την Πέμπτη στο Reuters δύο κάτοικοι της ημιαυτόνομης περιοχής Πούντλαντ της Σομαλίας.

Το πλοίο, MT Asana, είναι υπό σημαία Τανζανίας και είναι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς καυσίμων και χημικών. Ένας από τους κατοίκους που μίλησαν στο Reuters αυτοχαρακτηρίστηκε ως πρώην πειρατής. Είπε ότι στο MT Asana επέβαιναν 20 ναυτικοί, περιλαμβανομένων οκτώ από τη Γερμανία και 10 από τις Φιλιππίνες. Ο άλλος είδε πειρατές να μεταφέρουν τρόφιμα στο σκάφος.

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Οι Σομαλοί πειρατές λυμαίνονταν τα ύδατα στα ανοιχτά του Κέρατος της Αφρικής μεταξύ του 2008 και του 2018. Μετά από μια ανάπαυλα η πειρατική δραστηριότητα άρχισε να αυξάνεται ξανά στα τέλη του 2023.

Με πληροφορίες από Reuters