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Επιδρομή με drones των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας έβαλε στο στόχαστρο τον τομέα της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, όπου προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον κυβερνήτη της Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

Ο περιφερειάρχης στη Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντραζντένκα διαβεβαίωνε νωρίτερα μέσω Telegram πως καταρρίφθηκαν σχεδόν 60 ουκρανικά drones.

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Ο ρωσικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, εγκαταστάσεις του οποίου έχουν μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιδρομών τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφερε πως δυο αποθήκες του στην πόλη διέκοψαν τη λειτουργία τους, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP