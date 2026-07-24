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Αποθήκη της Wildberries – της «ρωσικής Amazon»- στην περιοχή του Λένινγκραντ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση με drones, δήλωσε την Παρασκευή ο κυβερνήτης, Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν, πρόσθεσε. Η Wildberries είπε πως η λειτουργία δύο κέντρων logistics στην περιφέρεια είχε σταματήσει. Επίσης, ανέφερε πως είχε απομακρυνθεί το προσωπικό από αποθήκη στην Κριμαία.

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Σε βίντεο από την περιοχή φαίνονταν πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Πέντε αποθήκες της Wildberries, που αντιστοιχούν στο 10% των δυνατοτήτων logistics της εταιρείας, έχουν δεχτεί επιθέσεις από τις 18 Ιουλίου.

Η Wildberries είπε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην τελευταία επίθεση. Οκτώ άτομα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 18 Ιουλίου σε κέντρα στο Κοτόφσκ και στο Ελεκτροστάλ. Σύμφωνα με το Κίεβο, η εταιρεία είναι μέρος των υποδομών που υποστηρίζουν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η Ρωσία αρνείται πως η εταιρεία, που βρίσκεται στην «καρδιά» της καταναλωτικής οικονομίας, διαχειρίζεται στρατιωτικές προμήθειες.

Ukraine’s strike campaign against the Russian online retailer Wildberries – which provides direct logistical support to the Russian Armed Forces – is continuing, with one-way attack drones striking and setting ablaze a distribution warehouse this morning in the city of St.… pic.twitter.com/uw3cRTV7P0 — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2026

St Petersburg’s Wildberry warehouses in Russia are under Ukrainian long range, kinetic sanctions again 🇷🇺🔥



Pleased to see this. pic.twitter.com/ke5gm8fAzG — Mario (@PawlowskiMario) July 24, 2026

По традиции нашёл вам видео горящих складов Wildberries в Санкт-Петербурге без водяных знаков pic.twitter.com/y80j0qqwq4 — РБ головного мозга (@belamova) July 24, 2026

👀 No, your eyes aren't playing tricks on you



Wildberries warehouses are still burning — more footage from St. Petersburg. https://t.co/dLZvXkW9ji pic.twitter.com/XTrxOXy5W6 — NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026

Με πληροφορίες από Reuters