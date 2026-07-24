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Αποθήκη της Wildberries – της «ρωσικής Amazon»- στην περιοχή του Λένινγκραντ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση με drones, δήλωσε την Παρασκευή ο κυβερνήτης, Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν, πρόσθεσε. Η Wildberries είπε πως η λειτουργία δύο κέντρων logistics στην περιφέρεια είχε σταματήσει. Επίσης, ανέφερε πως είχε απομακρυνθεί το προσωπικό από αποθήκη στην Κριμαία.

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Σε βίντεο από την περιοχή φαίνονταν πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Πέντε αποθήκες της Wildberries, που αντιστοιχούν στο 10% των δυνατοτήτων logistics της εταιρείας, έχουν δεχτεί επιθέσεις από τις 18 Ιουλίου.

Η Wildberries είπε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην τελευταία επίθεση. Οκτώ άτομα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 18 Ιουλίου σε κέντρα στο Κοτόφσκ και στο Ελεκτροστάλ. Σύμφωνα με το Κίεβο, η εταιρεία είναι μέρος των υποδομών που υποστηρίζουν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η Ρωσία αρνείται πως η εταιρεία, που βρίσκεται στην «καρδιά» της καταναλωτικής οικονομίας, διαχειρίζεται στρατιωτικές προμήθειες.

Με πληροφορίες από Reuters