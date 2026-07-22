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Νέα επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας έπληξε τα ξημερώματα αποθήκες της μεγάλης ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τα drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις logistics στις περιοχές Κρασνοντάρ και Νιεβιναμίσκ, με το προσωπικό να απομακρύνεται εσπευσμένα για λόγους ασφαλείας.

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Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Wildberries, Τατιάνα Κιμ, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τις εγκαταστάσεις, ενώ ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σταυρούπολης, Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, επιβεβαίωσε πως συγκρότημα αποθηκών τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν λόγο για μία νεκρή σορό και συνολικά δέκα τραυματίες σε «μαζική» επιδρομή στην περιοχή της Αρμαβίρ, χωρίς να διευκρινιστεί αν επρόκειτο για εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας.

Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.



Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week. pic.twitter.com/7XPqEutsVu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Η νέα επίθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά το φονικό χτύπημα σε αποθήκες της Wildberries, όπου οκτώ εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές καταστροφές από τις πυρκαγιές.

Ukrainian drones hit a Wildberries logistics center in the Stavropol Krai region of Russia a few hours ago.



The fire brigade has arrived on the scene and are trying to save the building.



It looks like they won’t make it. pic.twitter.com/vW6KtdAmMo — Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2026

Ο πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας, που συνεχίζεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση των αεροπορικών επιθέσεων, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν ολοένα πιο ισχυρά πλήγματα σε στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους.