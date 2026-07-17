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Την ΕΕ και την Ουκρανία βάζει στο στόχαστρο ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστηρίζοντας πως οι Βρυξέλλες προσπαθούν να απομακρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ από την Συμφωνία της Αλάσκας που υπέγραψαν ο Αμερικανός και ο Ρώσος πρόεδρος.

«Αποδεχθήκαμε τις προτάσεις του Τραμπ στην Αλάσκα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, και, φυσικά, ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι, προσπαθούν να τον απομακρύνουν από αυτές τις προτάσεις» αναφέρει σύμφωνα με το ρωσικό TASS ο Σεργκέι Λαβρόφ.

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Ακόμη, ο ρώσος ΥΠΕΞ τόνισε πως η Ρωσία έχει επιδείξει «πολλές φορές» την καλή της θέληση για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να υφίστανται και κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.